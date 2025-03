Preparan demanda contra MGAP por US$ 1.000 millones por omisiones en controles de Conexión Ganadera, República Ganadera y Larrarte

"El ministerio hoy no sabe dónde están las vacas, y por ley tiene la obligación de saber dónde está y de quién es cada vaca", detalló, y marcó que "eso genera confianza" para invertir.

"Si cuando voy a revisar me vengo a enterar que la vaca no está en mi activo, es una responsabilidad del Estado", apuntó el abogado, que representa a damnificados que pensaban que contaban con ganado pero cuando se fijaron en el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) "no lo tenían, tenían menos o tienen pero no saben dónde está".

Las demoras en el caso Conexión Ganadera para el conteo de animales y la decisión del síndico para agilizar plazos

prod-vacas-560x367.jpg Ganado. (Archivo)

El síndico que administra Conexión Ganadera, el abogado Alfredo Ciavattone, le encomendó al tasador designado en el concurso, el rematador Bavastro, que realice un inventario de bienes que implicará el conteo del ganado en los campos, informó a El Observador el propio Ciavattone.

Distintos mandos medios de Conexión le indicaron al síndico que la empresa cuenta con 70.000 cabezas de ganado, y le han dicho que este mes hay más animales de los que tenían en los registros porque han nacido animales, pero para corroborarlo necesita ir a los campos y supervisar esa información.

Antes de eso, el juez de concurso Leonardo Méndez le había encomendado a la División de Contralor de Semovientes del MGAP una auditoría del ganado en poder de Conexión Ganadera. Ganadería le había informado al juzgado que estaba dispuesto a hacer la tarea que se le encomendó pero si el ministerio lo hacía sólo "resultaba cuasi imposible, o en si misma sería una actividad que podría llevar tanto tiempo que no cumpliría con los objetivos" que se buscan en la medida dispuesta.

Entre los damnificados hubo quienes consultaron al ingeniero agrónomo y máster en economía, Luis Romero Álvarez, quien advirtió que la burocracia estatal que supone encargar esta tarea por parte del MGAP puede llevar meses y generar una mortandad importante de animales, confirmó el consultor privado a El Observador, también columnista de Agro de este medio.

“Si se mueren o desaparecen nada más que 100 animales por mes -si pasa el tiempo seguro morirán muchos más- se pierden entre US$ 50.000 y US$ 100.000 por mes”, explicó al calcular que cada animal tiene un valor de entre US$ 500 y US$ 1.000, dependiendo del peso y estado en el que se encuentre.

Por todo esto, Ciavattone decidió agilizar los plazos y chequear el inventario con un tasador, que deberá revisar 25 o 26 predios que solamente pertenecen a Hernandarias. A eso hay que agregarles otros tomadores como son Pasfer, MCO y alguna otra que también tienen ganado vinculado a la empresa, ya que ha surgido contratos que los inversores firmaban con Conexión Ganadera pero el tomador del ganado era otra firma. El síndico también tiene previsto recorrer los campos.

Por otra parte, el próximo ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, informó este martes que declarará la “prioridad sanitaria” de los campos que tengan animales pertenencias a Conexión Ganadera y sostuvo que es “imprescindible mantener el bienestar animal”.

“Que no se nos mueran animales por falta de atención y porque además estamos en una época difícil, tanto para la garrapata como el período que viene ahora de vacunación”, agregó en declaraciones a Subrayado.

La versión del exministro de Ganadería sobre los fondos ganaderos

unnamed.jpg Fernando Mattos, exministro de Ganadería IICA

Cuando aún estaba en el cargo, el ahora exministro de Ganadería Fernando Mattos indicó que hubo un "depósito" de confianza por parte de la gente en los fondos ganaderos, pero lamentó que no hubo "muchos controles" en el manejo del dinero.

"Estos fondos ganaderos no están regulados por el Banco Central. Hay otros fondos en ganadería que sí lo están, como los fideicomisos. Así, el alcance de la competencia del ministro de Ganadería está estrictamente limitado a los aspectos vinculados al Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG), además de los aspectos sanitarios", reveló el ministro en una entrevista con Desayunos Informales (Canal 12) realizada el pasado 12 de febrero.

"Nosotros actuamos ante eventuales denuncias o reclamos. No actuamos de oficio por lo que nos pueda parecer porque no es competencia nuestra. A no ser que se detecte un manejo no compatible con las obligaciones que asume cualquier tenedor de ganado", agregó el hoy exjerarca.

Luego, Mattos se refirió al Banco Central y reiteró que el regulador de los temas financieros definió que no es su "competencia" regular los fondos ganaderos: "El Banco Central, que es el organismo regulador, expresó claramente que esto es una especie de híbrido entre una capitalización y una inversión de carácter financiero".

Así, a partir de esto, Mattos estableció un paralelismo con un accidente aéreo y dijo que es necesario "abrir la caja negra" y hacer todo el recorrido para realizar "todas las correcciones necesarias".

"Tenemos que hacer toda la trazabilidad de este tema para ver qué fue lo que sucedió y así eventualmente proponer alguna modificación en temas regulatorios", reflexionó.

"En la medida en la que nosotros investiguemos todo lo que pasó, podremos pensar en evitar el próximo accidente", dijo y cerró señalando que es necesario "recuperar la confianza" del ahorrista, ya que es "muy importante" que el ahorro privado "pueda canalizarse en sistemas productivos" en los próximos años.