Tras caso de Conexión Ganadera, Mattos pidió "abrir la caja negra" para "recuperar la confianza" de ahorristas

Según explicó Mattos, desde que empezó el problema de los fondos ganaderos, lo que han tenido son "consultas" de productores o tenedores de ganado "en búsqueda de información, ante la existencia o no del ganado, y se han encontrado muchas veces con respuestas que no satisfacen sus expectativas" .

Para el ministro hubo un "depósito" de confianza en los sistemas de manejo de inversión ganadera, pero "no hubo muchos controles".

"Nosotros actuamos ante eventuales denuncias o reclamos. No actuamos de oficio por lo que nos pueda parecer porque no es competencia nuestra. A no ser que se detecte un manejo no compatible con las obligaciones que asume cualquier tenedor de ganado", dijo.

A partir de lo que pasó con Conexión Ganadera y otros fondos durante los últimos meses, el ministro entiende que es necesario "pasar raya" para "ver cuál es la situación de cada uno de los predios" y empezar a trabajar para salir del problema.

Al momento, el Ministerio de Ganadería está en la etapa de coordinación con la Justicia y de planificación del accionar. "Estamos en la etapa organizativa para ver cómo seguimos adelante", dijo.

Luego, Mattos se refirió al Banco Central y reiteró que el regulador de los temas financieros definió que no es su "competencia" regular los fondos ganaderos.

"El Banco Central, que es el organismo regulador, expresó claramente que esto es una especie de híbrido entre una capitalización y una inversión de carácter financiero", explicó.

Así, a partir de esto, Mattos estableció un paralelismo con un accidente aéreo y dijo que es necesario "abrir la caja negra" y hacer todo el recorrido para realizar "todas las correcciones necesarias". "Tenemos que hacer toda la trazabilidad de este tema para ver qué fue lo que sucedió y así eventualmente proponer alguna modificación en temas regulatorios", reflexionó.

"No es razonable tener miles de ahorristas expuestos, sin algún tipo de control, cuando se están manejando centenas de millones de dólares", dijo.

"En la medida en la que nosotros investiguemos todo lo que pasó, podremos pensar en evitar el próximo accidente", dijo y cerró señalando que es necesario "recuperar la confianza" del ahorrista, ya que es "muy importante" que el ahorro privado "pueda canalizarse en sistemas productivos" en los próximos años.