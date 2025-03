Abogados del caso Conexión Ganadera: "Ni siquiera sabemos si el ganado está"

¿Qué aspectos buscan saber desde lo concursal y civil?

LC: Saber qué ganado existe, a quién pertenece o deja de pertenecer. Eso es algo que tiene que hacer la sindicatura, que sí tiene un plazo para determinar la masa activa del concurso. Ese es un punto importantísimo, es decir, ver que si todo lo que surge de la documentación que es teórica en la realidad cómo está plasmada. Después lo otro es el mantenimiento de ese ganado, si se dice que hay 80.000 cabezas de ganado, estamos hablando de una plata importante y hay que mantenerlo. El tema es de dónde sale la plata para mantenerlo, pero hay aspectos en la ley concursal que sí permiten mantenerlos.

Lo otro que se viene es la verificación de los créditos en el concurso. Va a haber dificultades, sobre todo, en inversores que tienen muchos años por un tema documental. Se espera que a la sede no se le pase un elefante por encima, pero que no sea sumamente estricto por la realidad del negocio. También tenemos, como abogados, el trabajo de buscar bienes. Se han hablado de bienes de Basso, pero también tenemos que encontrar bienes de Carrasco.

WhatsApp Image 2025-03-04 at 17.46.37.jpeg Laura Capalbo

¿Tienen idea si Carrasco y Basso tienen testaferros?

LC: Puede llegar a pasar cualquier cosa. Acá en Uruguay tenemos una dificultad, porque yo no me puedo presentar a un registro y preguntar cuántos bienes determinada persona tiene a su nombre. Obviamente, nosotros tenemos una estrategia trazada de poder ir presentando determinados escritos a los efectos de ir denunciando bienes concretos de los socios de Conexión Ganadera. Y acá es bien claro, no son solamente los bienes de Basso sino también de los otros socios.

¿Tienen la sensación de que se sabe más sobre los bienes de Basso y no los de Carrasco?

LC: Sí, sin dudas. Eso no quiere decir que no los estemos investigando, porque sí, los bienes de Basso han quedado mucho más en conocimiento público.

¿Qué rol creen que juegan los tomadores de ganado, sobre todo, Hernandarias XIII que tomaba el 90% de las cabezas?

LC: Nosotros no tenemos documentos para hablar sobre eso. Lo que sí queda claro es que entre Conexión Ganadera y Hernandarias hay una conjunción de empresas, de cómo funcionaban, cómo entraba el dinero... esos son datos que todavía no tenemos. Lo que sí tenemos claro es que Hernandarias es un tomador en el contrato y tenía ciertas obligaciones que no se están cumpliendo hoy por hoy. Entonces, nuestros inversores tienen derecho de reclamar a Hernandarias. No sabemos si el cuidado del ganado se hizo o no, porque ni siquiera sabemos si el ganado está.

GB: Hay una realidad también y es que la principal fuente de información que tuvimos al comienzo fueron los inversores, que algunos tenían un poco de información y otros mucha información. De todo eso, mucho hemos volcado en sede civil y parte en la Fiscalía penal. Además, mucha información que nos sigue llegando la vamos a volver a volcar en lo penal. Por eso estamos esperando a que nos convoque, pero quien va a cotejar esa información es la Fiscalía.

¿Cree que va a haber una consecuencia, desde el punto de vista penal, para los dueños de Conexión Ganadera?

GB: Seguramente. No sé en cuántos pero sí en más de uno, esto tiene que tener consecuencias penales. Son demasiados delitos que se pueden estar investigando como para que ninguno de ellos se adecue a la conducta que prima facie estamos viendo.

WhatsApp Image 2025-03-04 at 19.01.58.jpeg Gustavo Bordes

¿El proceso será muy largo? Sobre todo en pos del cuidado del ganado.

GB: En materia penal el pasaje del tiempo generalmente conspira contra la investigación y por qué no contra la Justicia. Pero es algo a lo que estamos acostumbrados, en especial desde el 1° de noviembre de 2017 a la fecha... es una realidad. Por eso yo escuchaba que se decía que este caso iba muy lento, es de los más rápidos que tuve en los últimos diez años. En un caso, para no nombrarlo que es muy parecido y está denunciado en octubre, al día de hoy no tenemos ni fiscal. Sería muy osado de mi parte decir que es muy lento.

LC: Desde lo civil los plazos son lentos, si bien tenemos una Ley Concursal que trata de salvar a la empresa. Sí tenemos que tener en cuenta que, concursos de estas características en Uruguay con bienes tan perecederos, no me animo a decir que es el único pero anda ahí.

¿Qué medidas han tomado desde lo penal para intentar detectar bienes?

GB: Desde el punto de vista penal, presentamos la denuncia y vamos a ir ampliando. También vamos a ir presentando recursos que nos pueden ayudar o coadyuvar con la parte concursal o civil para el esclarecimiento de empresas conexas y bienes de los socios. En materia civil, la que responde es la empresa pero la responsabilidad en lo penal es de las personas físicas.

LC: Nosotros tenemos varios investigadores, que son nuestros propios clientes, además de las propias vías que usamos para llegar a la información. Pero, sobre todo, la información viene de los clientes porque tenían relaciones cercanas con los socios de Conexión Ganadera. Con toda esa información vamos armando estrategias y escritos que se van presentando.