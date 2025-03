Eduardo Blasina dijo que Conexión Ganadera "es probablemente la mayor estafa de la historia del Uruguay"

Blasina afirmó que no coincide con "el diagnóstico" de que la estafa "era evidente" y que "no se puede pagar una renta fija con un ingreso variable", ya que "casi todas las empresas tienen un ingreso variable y piden un crédito con una renta fija que no se aleja del 7 u 8%", similar al que ofrecía de retorno Conexión.

Para Blasina los casos de República Ganadera y Grupo Larrarte "sí eran una ruleta", porque se trataba de "personas poco conocidas que ofrecían un 11%" de retorno, pero en este caso entiende que "no tenían por qué prenderse las luces de alerta".

"De las enseñanzas que deja esto es que uno no puede poner carteles en la carretera y que no hubiera ningún control", continuó, y lamentó que "mucha gente en base a la confianza ponía el dinero y no controlaba", ya que "el consenso" era que los directores Pablo Carrasco y Gustavo Basso "eran gente honorable".

No obstante, Blasina reconoció que existió una señal previa que "encendía una sospecha que no alcanzaba a ser alarma": "Había gente que pasaba por los campos, que no estaban muy lejos, y (decían) 'yo no veo eso espectacular que ellos pintan, más bien lo contrario'".

"Había un discurso muy pomposo, y la gente decía que no eran tan espectaculares. De ahí a que uno dijera 'se esfumaron 400 millones de dólares'... ese es el salto, que creo que nadie imaginó la magnitud que tenía", declaró.

Blasina cree que "es imposible" que los inversores de Conexión Ganadera recuperen su dinero

El ingeniero agrónomo fue consultado sobre si cree que existe la posibilidad de que los inversores recuperen algo del dinero que colocaron en Conexión Ganadera. Blasina respondió que en su opinión eso "es imposible", porque el activo de la empresa, en su mayoría ganado, "se deteriora día a día".

"Cada día debe haber 10, 15 (cabezas de ganado) menos, entre los que se mueren, los que se roban, los que se los comen las garrapatas. Cada día que pasa el deterioro de eso tiene que ser mayor", advirtió.

Para el especialista "la estrategia" para recuperar parte de la inversión perdida "tiene que ser la contraria" y buscar "a la mayor velocidad posible facturar lo que se pueda".