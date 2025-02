Asesor que investiga Conexión Ganadera denunció amenazas: detrás de Carrasco "hay una figura mucho más grande", según abogado

"Él lo tomó como un aviso para que no siguiera escribiendo, así le hicieron llegar ese problema. Me dijo: 'Con esto que me hicieron voy a seguir profundizando mucho más. Si entendía que iba por un camino mediante el cual podía llegar a desenmascarar algo mucho más grande, esto me confirma que voy por el buen camino'", contó Durán.

Según explicó el abogado, Caorsi entiende que atrás de Carrasco y de Basso "hay una figura mucho más grande" y "poderosa" en términos económicos. "Él entiende que esta persona es la que lo está mandando a callar", dijo.

Tras esto, afirmó que esa "figura" no es política, pero sí es una persona "muy vinculada al ámbito político".

"Él me decía que si no es la persona más rica del Uruguay, hoy pega el palo", reveló.