Pedirán investigar a tres nuevos implicados en el caso Conexión Ganadera y presentarán información sobre cuentas en un paraíso fiscal

Quiroga era uno de los administrativos de Conexión, y Rava era yerno de Gustavo Basso y encargado de Pasfer, una de las empresas tenedoras de ganado de Conexión Ganadera.

Esa empresa también es investigada por el fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríguez, a cargo de la investigación penal del caso, y fue señalada por vender 3.500 cabezas de ganado en un remate encabezado por el escritorio rural de Basso a fines de diciembre de 2024, poco antes de que se conociera la situación deficitaria de Conexión.

El fiscal Rodríguez ya dispuso la fijación de domicilio y el cierre de fronteras de Pablo Carrasco, su esposa Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, viuda de Basso, los tres socios de la empresa investigados por los delitos de estafa y apropiación indebida. Además, mantiene como indagados a los tres hijos de Basso y a los cinco hijos de Carrasco.

Abogado presentará información sobre cuentas de personas vinculadas a Conexión Ganadera en Andorra

En su ampliación de la denuncia, que entregará este miércoles por la mañana al fiscal, Durán también ofrecerá al encargado del caso un "testigo clave" para la investigación y presentará información sobre cuentas pertenecientes a personas vinculadas a la operativa de Conexión en Andorra.

Según informó Blasina & Asociados y confirmó El Observador, Carrasco y Basso figuraban como directores de dos sociedades anónimas en Panamá, Tango Resources S.A. y Conga Resources S.A., fundadas ambas el 20 de setiembre de 2011.

El estudio panameño Rosas y Rosas fue el encargado de hacer los trámites de las sociedades, que fueron levantadas con un capital inicial de US$ 1.000.000 y compartían cuatro directores: el matrimonio de Carrasco y Iewdiukow, y el de Basso y Daniela Cabral.

En ambos casos, también, los cuatro repetían roles: Carrasco era el presidente, Iewdiukow la vicepresidenta, Basso el tesorero y Cabral la secretaria. El Registro Público panameño marca que ambas compañías continúan activas.

Meses después, el 1° de abril de 2012, los cuatro también establecieron una empresa en Massachusetts, Estados Unidos, llamada Del Terrunio LLC (Del Terruño). Esta sociedad, que era de responsabilidad limitada, fue disuelta el 31 de diciembre de 2024.

En la reunión virtual informativa que la empresa tuvo con los 4.200 inversores afectados, el contador Ricardo Giovio –contratado por Conexión Ganadera para inspeccionar la situación de la compañía– explicó que la finalidad de esta empresa era importar y distribuir los cortes de carne de la marca Stradivarius, uno de los negocios de Conexión, en Estados Unidos.

El contador afirmó que Del Terruño tenía una facturación anual de US$ 150.000 y contaba con un stock de carne de US$ 40.000. Para Giovio, estos activos son "gastos discrecionales" y "negocios conectados" que no serán "de utilidad" para los inversores damnificados.