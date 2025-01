Conexión Ganadera: Pablo Carrasco y Gustavo Basso tenían dos sociedades anónimas en Panamá y otra en Estados Unidos

Los directores de la compañía, que está próxima a ser declarada en concurso de acreedores con un déficit cercano a los US$ 250 millones , fundaron entre 2011 y 2012 tres sociedades en el extranjero junto a sus esposas.

El estudio panameño Rosas y Rosas fue el encargado de hacer los trámites de las sociedades, que fueron levantadas con un capital inicial de US$ 1.000.000 y compartían cuatro directores : el matrimonio de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow , y el de Gustavo Basso –quien falleció en un accidente de tránsito en noviembre– y Daniela Cabral.

En ambos casos, también, los cuatro repetían roles: Carrasco era el presidente, Iewdiukow la vicepresidenta, Basso el tesorero y Cabral la secretaria. El Registro Público panameño marca que ambas compañías continúan activas.

Meses después, el 1° de abril de 2012, los cuatro también establecieron una empresa en Massachusetts, Estados Unidos, llamada Del Terrunio LLC (Del Terruño). Esta sociedad, que era de responsabilidad limitada, fue disuelta el 31 de diciembre de 2024.

En la reunión virtual informativa que la empresa tuvo con los 4.200 inversores afectados, el contador Ricardo Giovio –contratado por Conexión Ganadera para inspeccionar la situación de la compañía– explicó que la finalidad de esta empresa era importar y distribuir los cortes de carne de la marca Stradivarius, uno de los negocios de Conexión, en Estados Unidos.

El contador afirmó que Del Terruño tenía una facturación anual de US$ 150.000 y contaba con un stock de carne de US$ 40.000. Para Giovio, estos activos son "gastos discrecionales" y "negocios conectados" que no serán "de utilidad" para los inversores damnificados.

Desde mayo de 2024 Iewdiukow y Cabral son socias mayoritarias de Conexión Ganadera, luego de que Carrasco y Basso le cedieran de forma cruzada (debido a que el Estado prohíbe los negocios entre cónyuges) la mayoría de sus cuotas sociales de la empresa.