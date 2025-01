¿De quiénes son las vacas? La pregunta que dejó el contador de Conexión Ganadera y las respuestas de los abogados

El contador que designó la empresa para salir de la situación adversa que atraviesa –tras declarar que mantiene un pasivo negativo de US$ 250 millones– Ricardo Giovio, dijo que los contratos firmados entre las partes no arrojaban una conclusión clara con la que se pueda responder la pregunta.

“Los contratos son malos, son malos contratos. Yo hablé con un abogado que redactó los contratos en su momento y me dijo: ‘Ese no fue el contrato que yo escribí’. O sea que alguien metió mano”, apuntó Giovio.

La compañía se comprometía a obtener un permiso de Dicose, crear una marca y firmar una guía a nombre de la persona que invirtió. El proceso era cargado en el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) desde donde se le podía hacer la trazabilidad a cada animal para saber cuándo fue comprado hasta que se lo embarcaba para faenar en un frigorífico.

Tres penalistas que defienden a grupos de inversores que denunciaron la situación ante la Justicia dieron su punto de vista en diálogo con El Observador.

Para el penalista y defensor de algunos de los damnificados, Juan Pablo Decia, en este caso no hay “polémica” dado que sí o sí el ganado está a nombre de los inversores. El abogado reparó en que será una discusión para más adelante saber cómo se reparten los animales para recuperar parte del dinero que Conexión Ganadera debe.

“El tema es que vos no podés hacer que los inversores hagan todo. El resto del ganado que no está a nombre de los inversores, de eso, se encargará el concurso”, añadió.

Decia aseguró que los US$ 250 millones de pasivo negativo “están en algún lado” y apuesta a que tanto Carrasco como el otro fundador de Conexión Ganadera, Gustavo Basso, tienen bienes a través de los que se puede recuperar el dinero adeudado.

“Yo te puedo llevar en que se perdieron US$ 50 millones, pero no que toda la plata se esfumó porque no es cierto”, insistió en contraposición a lo que declaró Giovio en la presentación cuando aseguró que no había bienes como para saldar la deuda.

El resto de los animales que, según los contratos, no estaban a nombres de los inversores son aquellos que aparecen como propiedad de Hernandarías XIII, la empresa de Carrasco y su esposa que era la encargada de la gestión del ganado.

Por su parte, el abogado Santiago Alonso dijo que según su criterio no “hay duda alguna de que las cabezas de ganado son de quienes figuren como sus titulares en los respectivos Dicose”.

“No forman parte de los bienes de la empresa, por lo que si no son restituidos a sus propietarios, estos podrán iniciar una acción reivindicatoria”, agregó el defensor de otro grupo de damnificados.

Alonso sostuvo que la polémica se encuentra en confirmar que los animales “efectivamente se encuentran en el lugar que surge de los registros respectivos y si esa información coincide con SNIG”.

“Si bien es un sistema de información que tiene como objetivo principal asegurar la trazabilidad del ganado vacuno desde el establecimiento de origen del animal hasta el frigorífico, hemos detectado casos donde surgen inconsistencias”, sentenció Alonso.

El abogado Camilo Silvera fue en la misma línea que Decia al decir que lo que buscó el contador Giovio fue “hacer que los inversores se peleen entre ellos”. “Para poder saber si una vaca está a nombre de determinada persona, primero hay que saber dónde está esa vaca y cómo está”, añadió.

Silvera se mostró convencido en que tanto Basso como Carrasco poseen bienes que aún no han sido rastreados.

“Los hijos de Basso, en una suerte de Robin Hood, fueron a decir que ponían a disposición determinados bienes. Pero estoy seguro de que hay cosas que no pueden decir”, aseguró.