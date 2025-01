Conexión Ganadera suspendió el encuentro en el que iba a dar explicaciones a inversores

"Lamentablemente, acabamos de recibir la comunicación del Sr. Director de Conexión Ganadera, el señor Pablo Carrasco, de que además de no concurrir al streaming, no autoriza a que el mismo se realice . En consecuencia, nos vemos imposibilitados legalmente de realizarlo. Con las disculpas del caso, y esperando poder realizarlo a la mayor brevedad posible, los saludamos atentamente", dice el mensaje que los inversores pueden leer al entrar al link que se les proporcionó para la reunión.

En las últimas horas la empresa le había comunicado a los inversores más importantes que la diferencia entre el activo y el pasivo de la empresa era negativo en US$ 250 millones.

Al mismo tiempo, los inversores convocados para ese reunión recibieron un correo electrónico en el que decía que " la información recabada al día de hoy no es suficiente para darles una situación exacta" de donde está parada la empresa. Y menos aun, dice el texto, "para sugerirles cuales serán las soluciones".

"Estimados amigos y clientes. Yo, Pablo Carrasco, único administrador de Conexión Ganadera al día de hoy, he decidido postergar el streaming previsto para las 18:00. La información recabada al día de hoy no es suficiente para darles una situación exacta de donde estamos parados, y menos aun para sugerirles cuales serán las soluciones. Personalmente no acepto que se reitere la información de pasivo/activos de la empresa sin que se auditen las cuentas y se pueda dar explicaciones", dice el mensaje enviado este jueves.

Los números del pasivo y el activo de la empresa salen de una reunión celebrada esta semana en la que Conexión Ganadera convocó a los 100 inversionistas más importantes para informarlos de la situación.

El abogado de algunos de esos inversionistas, Sebastián Dotta, dijo en una entrevista con el programa Valor Agregado (Radio Carve) que en el encuentro –realizado en el Club de Pesca Ramírez– "se transmitió la situación financiera de la empresa a la actualidad, donde hoy por hoy hay un pasivo de US$ 400 millones en cuanto a inversiones y un activo que ronda los US$ 150 millones, tanto en cabezas de ganado como en créditos a cobrar".

Sin embargo, Carrasco afirmó ahora que la persona contratada para la evaluación "primaria de la empresa no tiene elementos certeros, por desconocer hasta ahora la magnitud de las millonarias diferencias".

"La falta de coincidencia sobre el diagnóstico y la desinformación sobre créditos y adeudos harían de esta reunión algo muy poco serio que no combina con mis convicciones y valores", dice el mensaje del empresario.

Carrasco asegura que se compromete a una "auditoría externa profesional para en unos días realizar el streaming y mostrar soluciones". "Tengo la convicción que existen salidas pero que deben estar cimentadas sobre la más cristalina de las realidades", apuntó.

La empresa decidió cerrar su oficina al público el 15 de enero hasta la reunión que se iba a celebrar este jueves, con el fin de poner a todos los recursos humanos a trabajar "para entregarles la información lo más exacta posible” a los afectados en el encuentro.

Los problemas de la empresa saltaron luego de que comenzara una crisis en el sector, con la caída de Grupo Larrarte y República Ganadera, sumada al repentino fallecimiento en un accidente de tránsito de Gustavo Basso, el otro director de la empresa quien manejaba los números.

En ese contexto, la empresa comenzó a atrasarse con el pago de las rentabilidades a sus inversores y se conocieron los problemas. Conexión Ganadera ofrecía inversiones en ganado con una rentabilidad anual del 7% mientras que las otras dos empresas que cayeron ofrecían mejores rentabilidades. La empresa de Pablo Carrasco es la más grande del sector y lleva más de 25 años operando.