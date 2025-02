El fiscal de Lavado de Activos pedirá medidas para que directores de República Ganadera no puedan salir del país

Si bien el fiscal Rodríguez apeló la resolución que le asignó el caso y aun no hay resolución de Fiscalía General de la Nación, el fiscal está tomando "todas las medidas de investigación necesarias" para que el caso avance, dijeron las fuentes.

INVERSIONES EN GANADO Ganado de República Ganadera sigue muriendo: fiscal no empezó a actuar y todavía no se decretó el concurso

Además le plantearon “el continuo deterioro de los activos ganaderos por falta de atencion sanitaria, la muerte documentada de animales en campos del norte del pais y la venta irregular de mas de 30.000 cabezas de nuestro ganado en los meses previos a la solicitud del concurso voluntario”.

República Ganadera Vacas muertas en uno de los campos donde República Ganadera tiene ganado

“Resulta preocupante que mientras el caso de Conexión Ganadera ha avanzado significativamente en apenas tres semanas, nuestra causa permanece prácticamente paralizada después de tres meses”, señalaron.

El pasivo y activo de República Ganadera

La información ha sido entregada en cuentagotas, y ha ido variando, por parte de la empresa al juzgado de concurso que aún no decretó el concurso y aún se desconoce si será concurso voluntario o necesario (el segundo implica apartamiento de los administradores).

En un escrito que presentó la empresa el 11 de diciembre ante el juzgado concursal afirmó que el pasivo corrspondiente al último balance al 30 de junio de 2024 es por la suma de US$ 79,7 millones, y plantearon que el activo ascendía en esa fecha a la suma de US$ 73,2 millones.

Ante esa presentación el asesor contador del juzgado, Marcelo Arambulo, cuestionó la información. Afirmó que no es su tarea “armar” el activo, pasivo y patrimonio, ni realizar “interpretaciones” de la información proporcionada y le exigió que presentara "la información de la forma legalmente prevista, esto es en formato papel firmado por todos los administradores".

La empresa daba cuenta de que existían 24.712 equivalente a US$ 2 millones cabezas de ganado ovino propio, en tanto el 13 de febrero de 2025 compareció nuevamente el abogado Gerardo Azarola, representante de República, y aclaró que existían a esa fecha 13.944 animales por un valor de US$ 1.193.500.

Mientras que la empresa dijo en diciembre que en junio habían tenido 5.872 cabezas de ganado bovino, pero a esa altura "la existencia es cero debido a que feron todos asignados a inversores", en febrero se aclaró que "se detectaron 3.425 bovinos, a US$ 600 por cabeza".

Finalmente el contador Arámbulo determinó que el activo de la empresa asciende a US$ 3.510.195 mientras que el activo es de US$ 89 millones (tomando el dólar a 4,482 valor del 6 de febrero de 2025), lo que determina la existencia de un déficit patrimonial de US$ 85.970.025.

República Ganadera El activo y el pasivo de República Ganadera según el contador asesor del juzgado concursal

También informaron de la existencia de maquinaria por valor US$ 564.432, más US$ 1,4 millones en bienes muebles que son la oficina de Carrasco y la oficina de Artigas, y bienes libre de gravámenes US$ 951.336.

El 5 de febrero Mussio y Jasidakis se presentaron a firmar la documentación para subsanar la presentación ante el juzgado concursal y aclararon los números del contador. Según ellos el activo de República Ganadera es de US$ 4,6 millones y el pasivo de US$ 89,4 millones.