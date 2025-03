Asumió Fratti: el escritorio de Wilson y Mujica, la canción de Alfredo, un mar de números del Agro y anuncios

A Pepe y Lucía, mencionó, por ambientar su regreso a la actividad política, "mil gracias por arroparme y guiarme por más de 20 años", expresó.

Maestro de ceremonias: Sergio Gorzy

Al inicio de su extenso discurso, luego que el comunicador Sergio Gorzy presentara a las nuevas autoridades del MGAP, en un hall central de la sede ministerial en Montevideo que quedó chica para recibir a tanta gente, en la noche de este jueves 6 Fratti agradeció inicialmente a Yamandú Orsi por el "inmenso honor" que le concedió al designarlo ministro, a su familia -a su señora Adriana y a sus hijos Juan Ramón y Antonieta y fue uno de varios momentos en los que notoriamente se emocionó mucho- y también todos quienes lo saludaron y apoyaron, en especial "a quienes no pertenecen a mi fuerza política".

Agradeció también a la gente de Cerro Largo que viajó a la capital para acompañarlo, a sus compañeros del comando del MGAP y de la lista 609 a nivel nacional y departamental (previo al discurso, se leyó una carta que correligionarios políticos de la lista 609 de Melo enviaron a Fratti.)

A Carolina Cosse, también presente, vicepresidenta y quien dirige ya el Parlamento, le advirtió que "un día sí y otro también" le estará acercando iniciativas legislativas, "porque para algo se cambió el gobierno".

MGAP.jpeg Fratti asumió como ministro de Ganadería. Presidencia de la República

No te olvidés del pago...

Luego él recordó sus primeros años de vida en el medio del campo.

Se emocionó, nuevamente, al recordar que creció en la décima sección policial de Cerro Largo, "en los pagos de la Cuchilla Grande, muy cerca de Fraile Muerto, en el seno de una familia rural".

Para que se valore cuánta relevancia le otorga a ese origen rural hoy, 67 años después, cuando debe desempeñarse en la capital, citó como frase suya de cabecera una que es parte de una famosa canción de Alfredo Zitarrosa: "No te olvidés del pago si te vas pa' la ciudad".

Fratti, médico veterinario y productor agropecuario, recordó a sus hermanos, agradeció a sus padres por motivarlos a sumarle estudio al aprendizaje rural, enumeró las tareas camperas que aprendió -por ejemplo alambrar, recorrer el campo a caballo, vacunar, a bañar las oveja, a marcar el ganado, a planificar las idas al pueblo a hacer las compras- y, entre otras consideraciones, enfatizó que la gente del campo no es mejor ni peor, sí tiene "un enfoque distinto... no siempre comprendido en el medio urbano", resaltó.

Sobre sus padres, mencionó una casualidad: justo este jueves su madre estaría cumpliendo 103 años: "Seguramente donde esté, se debe estar riendo".

fgr_13.jpg Matías Carámbula, Carolina Cosse, Yamandú Orsi, Alfredo Fratti y Cecilia Riera. Presidencia de la República

Claves para el MGAP: agua, garrapata y producción familiar

Según resumió Presidencia de la República en su portal, Fratti en su discurso señaló que para que Uruguay se desarrolle es necesario incrementar la producción en todos sus rubros.

El jerarca adelantó que se elaborará un plan de manejo del agua, un plan de lucha contra la garrapata y que impulsarán políticas diferenciales hacia la producción familiar.

También remarcó la importancia de fomentar la investigación para que el sector crezca.

Asistieron al acto varios jerarcas, entre ellos el presidente de la República, Yamandú Orsi; la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse; el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez; y el prosecretario, Jorge Díaz, además de varios secretarios de Estado y una buena cantidad de exjerarcas del MGAP, entre ellos Fernando Mattos, ministro del sector hasta el 28 de febrero pasado.

También fueron presentados en la actividad el nuevo subsecretario de la cartera, Matías Carámbula; y la directora general de Secretaría, Cecilia Riera, además de ser mencionados cada uno de los nuevos directores de las distintas direcciones y otras unidades ministeriales.

Fratti informó que para elegir a los directores del MGAP se centraron en la idoneidad y la memoria institucional para fortalecer la carrera administrativa de la institución.

Aclaró que no se utilizará el método la auditoría, a no ser que algún caso lo amerite: dijo que Uruguay es un país chico donde todos se conocen.

fgr_07.jpg Fratti asumió como ministro de Ganadería. Presidencia de la República

Fratti y los números del Agro

Recordó que una parte importante de la suerte de los uruguayos tiene que ver con las acciones que desarrolle el ministerio que ahora conduce: “Es el medio rural el que nos trajo de la colonia a estos tiempos”, dijo.

En este contexto, recordó que más del 90% de la superficie de Uruguay es apta para la actividad agropecuaria y que la agroindustria es un pilar de la inserción externa del país, ya que representa entre 75% y 80% de las exportaciones de bienes, unos US$ 10.000 millones en 2024.

Además, informó que el sector agropecuario representa el 7% del producto bruto interno (PBI) en forma directa, pero si se incluyen las industrias asociadas, comercio y transporte, su contribución oscila entre 14% y 16% del PBI.

Aseguró que la importancia de las cadenas agroindustriales trasciende la generación de divisas, ya que emplea en forma directa a unas 220.000 personas, lo que representa el 13% del total de la población ocupada.

La producción familiar, puntualizó, alcanza entre 14% y 17% del valor total de la producción en los rubros fruticultura, horticultura, apicultura, ganadería, carne vacuna y lechería, dijo.

Asimismo, insistió en que la producción ganadera se desarrolla en Uruguay sobre una fuerte base pastoril, con más del 80% del territorio ocupado por praderas naturales y sistemas de producción que favorecen el secuestro de carbono y conservación de la biodiversidad y del bioma pampa.

fgr_08.jpg

Más terneros es más trabajo

Entre las principales líneas programáticas, destacó Fratti, se incluyen: más terneros, más productos, más industria y más exportación, lo que significa más trabajo.

También habló de la importancia de contar con agua para la producción y consumo, y de desarrollar políticas diferenciales hacia la producción familiar.

Aludió a la necesidad de ubicar al desarrollo rural en el centro de la agenda del desarrollo productivo sostenible, con un Plan Nacional de Agricultura Familiar, un Plan Nacional de Agroecología y un Plan Nacional de Género.

En las políticas agropecuarias para la granja se apostará a desarrollar el concepto de protección y soberanía alimentaria para la vitivinicultura, una nueva etapa hacia una reconversión integral del sector.

Para el acceso a la tierra, cumplirá un rol central el Instituto Nacional de Colonización con asesoramiento y apoyo crediticio para la inversión y el desarrollo. Dijo que la pesca es otro recurso estratégico de riqueza y soberanía.

La exportación y la calidad de los productos en conjunto con Cancillería, y mantener, ampliar y profundizar el mercado para de nuestros productos, auspiciando los procesos de generación de valor agregado en nuestra materia prima, también son líneas importantes de trabajo.

El ministro hizo referencia al aporte del MGAP hacia la estabilidad como concepto de política macroeconómica.

Asimismo, consideró que Uruguay debe crecer, lo que implica producir más en todos los rubros, con una atención especial sobre el sector de la granja, debido a su vulnerabilidad.

Para hacerlo, es necesaria la inversión en investigación y el fomento a la investigación, mediante el fortalecimiento del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), así como cuidar el ambiente y los recursos naturales.

Fratti también valoró la necesidad de delinear un plan nacional de manejo del agua, que se transforme en una política de Estado, y que permita acercar el agua a la parcela, tanto para consumo humano como para la producción.

"Los hombres de campo no son jodedores"

Asimismo, anunció la intervención del MGAP en los predios afectados por irregularidades en los fondos de inversión ganaderos y consideró que ese tipo de negocios nada tienen que ver con la actividad agropecuaria, que sigue siendo segura, valoró: "Los hombres de campo no son jodedores", exclamó.

Reconocimiento a los peones y a las mujeres rurales

El MGAP también promoverá “un shock de extensión rural” en el norte del río Negro, zona del país que, según estudios técnicos, registra menores niveles de producción.

La administración se encargará, además, de elaborar un plan nacional de lucha contra la garrapata, para mitigar los posibles impactos del uso indiscriminado de medicamentos para su control y evitar así afectar las exportaciones.

Sobre el final, el ponderó el rol que cumplen los trabajadores rurales: “Permítanme hacer un sentido reconocimiento especial a los peones y a las mujeres rurales que con su gran sacrificio y entrega y cariño por la tierra han contribuido a lo largo del tiempo a la grandeza de nuestro país”, concluyó.