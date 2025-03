La Expoactiva Nacional invitó al sindicalista Richard Read para que brinde una charla en medio del campo

Dependiendo del estado del tiempo, unas 30.000 personas visitan el predio de exposiciones en los cuatro días.

Cada día, como parte de un intenso programa de actividades -se desarrollarán en la zona estática y en el área activa de cultivos y zona ganadera para demostraciones tecnológicas activa-, habrá conferencias relacionadas con el sector de los agronegocios.

22su01-F2-3col-JSamuelle.webp La Expoactiva Nacional, creada en 1992, un ámbito para exhibir innovaciones tecnológicas en el sector de los agronegocios. Juan Samuelle

El jueves 20, a la hora 17:30, organizada por la ARS en ese caso y en la Sala de Conferencias, Read expondrá sobre el tema "La ruralidad uruguaya vista desde la mirada de un sidicalista", con el periodista Martín Olaverry como moderador.

"Le da mucho valor al trabajo y al trabajador"

"Quisimos hacer algo diferente, disruptivo, en realidad eso siempre lo buscó la ARS en cada Expoactiva", comentó Wilson, presidente de la gremial.

Añadió a El Observador que "Read es una persona, siempre nos gustó eso, que le da mucho valor al trabajo y al trabajador, algo que tiene la misma vigencia se ponga la mira en un comercio o en una fábrica en una gran ciudad como en una chacra, en medio del campo".

Además, complementó, "ha sido un sindicalista exitoso, respetado, es una persona acostumbrada a la vida de los trabajadores, de los sindicatos, se ha relacionado con gobernantes y empresarios, los comentarios que pueda hacer van a ser muy interesantes sobre, por ejemplo, manejo de personal, de relaciones laborales y humanas, algo que es tan complejo en estos tiempos".

Wilson, sobre la respuesta de Read, dijo que "fue muy agradable y eso también nos gustó mucho".

La ARS, añadió, tiene especial interés en ampliar las opciones de propuestas en cada exposición: "En ese sentido, no solo por supuesto invitamos a gente muy relacionada con el sector, eso es fundamental por supuesto, también nos parece interesante que gente que es protagonista en otros ámbitos nos acompañe, nos conozca y nos haga sus aportes, que nos brinde sus miradas".

"Valoro que se abra esta puerta"

"Obviamente, estoy lejos de tener para dar un análisis sobre el rubro, por eso cuando me invitaron, algo que agradezco, tuve claro que ellos sabían bien a quién estaban invitando, no estaban invitando a un par, a alguien que sepa de la temática del agro, estaban invitando a un viejo dirigente sindical", expresó Read a El Observador.

Señaló que, además, enseguida reflexionó sobre "lo importante y positivo que es para el Uruguay, y no importa los nombres de las personas, que tengan en consideración a alguien que está afuera de su circuito, fuera del círculo concéntrico inherente a la temática que los convoca, porque es una forma de inclusión".

Sobre qué considerará, adelantó: "Les puedo contar quién soy, qué hice, qué hicimos en realidad, qué pensamos, les puedo hablar del mundo del trabajo, de los esfuerzos del trabajador, de la importancia de los trabajadores en las empresas y hacerlo desde una visión de barrio, porque no soy académico ni tengo formación de nada".

"Valoro que se abra esta puerta, lo resalto así se trate de Richard Read o de Juan Castillo, sea quien sea esto suma", expresó, y agregó: "Esto, por definirlo de algún modo, es algo que aporta a la construcción de sociedad".

Finalmente, apuntó que "sin dudas, espero que mis comentarios puedan ser útiles, sí sé que será un momento que me va a enriquecer por el intercambio, de hecho ya me está desafiando esto, porque es algo que me exige una síntesis en el pensamiento".

Para ver el programa de actividades que se viene ajustando hay que ingresar en este enlace.