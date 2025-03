Gobierno quiere que Ancap participe en el proyecto de hidrógeno de HIF Global en Paysandú: ¿qué decía la cláusula que el Ejecutivo anterior exhortó a eliminar?

No obstante, dijo que "habrá que ver las condiciones en las que se pueden desarrollar estos proyectos" como los de HIF en Paysandú, "e ir cuidadosamente porque el mercado de hidrógeno verde todavía no está desarrollado y hay que ir despacio".

El Poder Ejecutivo, a través del MIEM, había exhortado a Ancap a eliminar del contrato la cláusula 24 —en la que se establecía el derecho de participación del Grupo Ancap— y desistir de la posibilidad de ser socio en el negocio de HIF, lo que fue acatado por el directorio de la estatal y que un día después, provocó la renuncia de su presidente, Alejandro Stipanicic.

presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic. Ancap-DB_10.webp Alejandro Stipanicic, expresidente de Ancap. (Archivo) Foto: Diego Battiste

"No son obligaciones, no generan compromisos”, había explicado Stipanicic al votar en contra de esa decisión. "Se trata de derechos potestativos exclusivamente y sin condicionamientos”, derechos que luego se pueden comercializar, detalló en ese entonces.

Sin embargo, la ministra de Industria, Elisa Facio había centrado su argumentación en que la postura del Ejecutivo "siempre fue la de no participar" por cuestiones "filosóficas" y además había explicado que exhortó a Ancap a renunciar a ese derecho porque por la forma en la que estaba redactado el acuerdo, el Estado uruguayo quedaba "obligado" a participar de la inversión de HIF.

Elisa Facio Foto: Leonardo Carreño

No obstante, fuentes al tanto de la negociación entre Ancap y HIF Global dijeron a El Observador que la cláusula en la que se establecía cómo se iba a ejecutar el derecho de la estatal a participar del proyecto, dejaba absolutamente blindado al Estado uruguayo ante posibles reclamos de la empresa, en caso de que Ancap decidiera no implicarse en el negocio.

De hecho, un informe elaborado por los asesores de Alur, el estudio Brum & Costa —al que accedió El Observador—, afirmaba que si bien una redacción anterior del acuerdo "ofrecía dudas en cuanto a las obligaciones asumidas por Grupo Ancap", en la versión final acordada se establecía que la estatal "podrá notificar a HIF la asunción del ´compromiso mínimo´ y del ´compromiso medio´, sin que dicho accionar implique un compromiso firme e irrevocable por parte de Grupo Ancap".

En ese sentido, la versión final de esa cláusula señalaba lo siguiente: "El ´compromiso mínimo´ supone una mera intención, no vinculante, asumida por Grupo Ancap de adquirir el porcentaje accionario que se dispone en su favor en el acuerdo. Por su parte, el ´compromiso medio´supone la obligación de Grupo Ancap de notificar a HIF la intención de adquirir un mínimo del 7,5% del capital integrado de HIF, lo que no implicará una obligación de adquirir al momento de la notificación por parte de Grupo Ancap, en tanto se trata también de una intención de adquirir, perfectamente revocable" por parte de la estatal.

Además, se señalaba "a texto expreso que, en el caso de no ejercer la opción de participación, dicho proceder no implicará responsabilidad alguna para Grupo Ancap”.

20250214 Presentación de futuras autoridades de las empresas públicas, entes estatales junto a la futura ministra de Industria Fernanda Cardona. Fernanda Cardona, nueva ministra de Industria, Energía y Minería Foto: Inés Guimaraens

Según pudo saber El Observador en base a fuentes políticas, tras el exhorto del MIEM, las actuales autoridades del Poder Ejecutivo, Sánchez, el prosecretario Jorge Díaz y la nueva ministra de Industria, Fernanda Cardona, indagaron respecto del contenido del acuerdo a ser firmado entre HIF y Grupo Ancap, porque querían asegurarse de que efectivamente el Estado no quedara atado a ser socio.

Además, querían tener la información completa para defender ese derecho de participación en las reuniones de transición con el entonces secretario y prosecretaria de Presidencia, Rodrigo Ferrés y Mariana Cabrera, respectivamente.

Sin embargo, tras el impulso del vicepresidente de Ancap, Diego Durand y del respaldo de Facio, finalmente la cláusula sobre el derecho de participación fue eliminada y con ello, el Estado renunció a su derecho de participar del negocio. La decisión fue adoptada en sesión extraordinaria del directorio de Ancap por mayoría, pero tuvo el voto en contra de Stipanicic y la ausencia por licencia médica del director en representación del Frente Amplio, Vicente Iglesias.

En diálogo con El Observador, Cardona había rechazado que Ancap renunciara a la opción de eventualmente ser socio de HIF y había pedido a las autoridades del gobierno de Luis Lacalle Pou que esa decisión se tomara junto con el nuevo gobierno.

"Lo que se está discutiendo no es si el Estado tiene que hacer inversiones millonarias o no. Lo que se está discutiendo ahora es el derecho a participar, eventualmente, del proyecto a futuro. Tenemos tiempo para analizar esa decisión, ¿por qué nos tenemos que adelantar? Ya estar diciendo que no, amputarnos esa posibilidad de participar, me parece grave y preocupante. Es terrible", afirmó Cardona.

Este martes, el actual secretario de Presidencia volvió sobre este punto y remarcó su postura respecto a que "independientemente de cuál era la decisión final, Ancap y las empresas públicas deben participar de estos proyectos" como los de HIF.