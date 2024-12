Próxima ministra de Industria rechazó decisión de Ancap sobre participación en proyecto de hidrógeno verde de HIF Global: "Es terrible"

En diálogo con El Observador, la actual directora en representación del Frente Amplio (FA) en UTE, dijo que no está de acuerdo con que el país desista de la posibilidad de formar parte del proyecto a futuro ya que, a su entender, "todavía hay tiempo" para definir si es conveniente o no.

"Lo que se está discutiendo no es si el Estado tiene que hacer inversiones millonarias o no. Lo que se está discutiendo ahora es el derecho a participar, eventualmente, del proyecto a futuro. Tenemos tiempo para analizar esa decisión, ¿por qué nos tenemos que adelantar? Ya estar diciendo que no, amputarnos esa posibilidad de participar, me parece grave y preocupante. Es terrible", afirmó Cardona.