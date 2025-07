"Esto parece un gallinero": el conflicto sindical que enfrentó a senadores en el Parlamento

1655505322844.webp Pesca nacional Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU)

En la comisión, el subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto, intentó clarificar el tema. “No podemos dar por cierto que exista un incumplimiento del convenio colectivo. Esa es una cuestión que admite matices, pero no lo podemos dar por cierto”, dijo. La cláusula de paz forma parte de la ley de negociación colectiva para el sector privado y su alcance se limita a lo pactado por las partes en el convenio, explicó.

Pero el motivo del enfrentamiento entre cámaras y empresarios no está incluido en el acuerdo laboral vigente. La tarea de cubrir las horas de descanso surge del reglamento de servicios a bordo de los buques mercantes nacionales elaborado en 1981. El texto señala que los marineros deben cumplir guardias de navegación o de retén y vigía, en la forma y los lugares que indique el capitán.

“Lo no acordado en el convenio queda al albur de la voluntad de las partes. Entendemos que no hay incumplimiento por más que el conflicto es extremadamente grave”, expuso Barreto.

“La consecuencia que establece la ley para el caso en que una de las partes incumpla el convenio es la declaración judicial de rescisión, cosa que los empleadores no han hecho. Por tanto, si fuera tan claro que hay un incumplimiento, los empresarios hubieran accionado judicialmente”, añadió.

La postura de los empresarios

Más adelante ingresaron a la comisión representantes de la Cámara de Industrias Pesqueras (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros (CAPU).

Daniela Pagani, asesora legal de la CIPU, discrepó con el análisis de Barreto. “Con su posición, él estaría justificando una violación permanente de los convenios colectivos, lo que iría en contra del espíritu de la ley”. Y a continuación leyó el artículo del convenio pesquero que alude a la cláusula de paz.

El texto dice que las partes no promoverán acciones que contradigan lo pactado y que asumen el compromiso de crear una comisión de relaciones laborales sectorial que deberá intervenir como conciliadora ante cualquier diferencia. Esa comisión tiene un plazo para expedirse sobre el diferendo y cumplido el plazo, las partes quedan liberadas de su “compromiso conciliatorio”. Pero el barco debe zarpar y no detener su actividad.

1655505320648.webp Motín en barco pesquero Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU)

“Sin embargo, eso no fue lo que pasó”, dijo la asesora.

Luego terció el presidente de la comisión, el diputado socialista Gustavo González. “Yo tengo que entender la posición de ustedes. Pero si al sindicalista le planteás que empiece a producir y hablamos, te va a decir: `pagame lo que te pedí y hablamos´. Y no lo van a hacer”, expresó.

El cortocircuito

A partir de ese momento, la comisión se convirtió en un cruce de comentarios entre los participantes y fundamentalmente entre senadores.

González dijo que a partir de los comentarios de Barreto y Pagani podía establecerse que había dos bibliotecas sobre el tema.

Entonces se produjo un intercambio con la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi:

Bianchi: soy una defensora del verdadero movimiento sindical, acostumbrado a trabajar en un Estado democrático, porque acá no somos socialistas. Para qué se firma un convenio si se me ocurre por obra y gracia… Tendrán razón o no, pero justo esa parte no estaba, entonces, paro la flota. No, está prevista la cláusula de paz.

González: muy bien se lo vamos a decir a Barreto. Yo te voy a decir cómo termina la película mañana si ustedes le exigen al sindicato que zarpe: no se arregla el conflicto.

Bianchi: alguien está faltando a la verdad.

González: está bien, pero no sé quién es. Yo no me animo a decir ni que es ella (en alusión a Pagani).

El cruce siguió y entonces González dijo que iba a citar nuevamente al subsecretario de Trabajo a la comisión.

Bianchi: vos no sos el mandamás de esta comisión.

González: yo dije que, terminada esta reunión, voy a pedirles a los senadores citar a Barreto.

Bianchi: bajá dos tonos, porque ser presidente de una comisión no te da patente de corso para nada. Yo no necesito volver a hablar con…

González: pero Barreto es un compañero…

Bianchi: ¡compañero tuyo será! Yo no les digo compañeros a los ministros.

González: bueno, yo sí.

Bianchi: no voy a seguir discutiendo esto acá, que parece un gallinero y no una comisión del Senado.

González: sí, parece un gallinero.

La comisión se extendió durante tres horas y media. Al día siguiente, las negociaciones no prosperaron y el conflicto continúa latente.