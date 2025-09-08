BIonA Search: el agente conversacional de SOFIS Solutions que revoluciona el acceso a los datos

En un mundo empresarial marcado por la velocidad y la necesidad de tomar decisiones en tiempo real, el acceso a la información es un factor crítico. Sin embargo, todavía son muchas las organizaciones que enfrentan barreras para llegar a sus propios datos: reportes que dependen del área de IT, procesos largos para estructurar información y la necesidad de especialistas técnicos para obtener respuestas. Consciente de este desafío, SOFIS Solutions desarrolló BIonA Search, un agente conversacional que promete cambiar la forma en que las empresas interactúan con sus datos.

Santiago Atella, director de la compañía, explica que “la principal ventaja es el acceso universal a los datos y el contar con un asistente de tus datos. Imaginate poder preguntarle a tu sistema ‘¿Cuáles fueron nuestras ventas del mes pasado?’ y obtener una respuesta inmediata, sin tener que llamar al área de IT o esperar a que alguien genere un reporte”.

A diferencia de las soluciones tradicionales de Business Intelligence (BI), que suelen requerir la construcción de cubos complejos y estructuras intermedias, BIonA Search ofrece un acceso directo y transparente a los datos. Según Atella “revoluciona la forma en que las empresas acceden a sus datos”.

El desarrollo se alinea con tres tendencias globales que están redefiniendo la manera en que las organizaciones trabajan con la información: la democratización de los datos, la adopción masiva de la inteligencia artificial conversacional —con herramientas como ChatGPT— y el modelo de “self-service analytics”, que habilita a cualquier usuario a analizar información sin depender de equipos técnicos.

De esta manera, cualquier colaborador puede ser su propio analista. “Los agentes conversacionales comprenden el lenguaje natural, por lo que cualquier persona en la empresa puede obtener información valiosa simplemente conversando con el sistema, como si fuera un colega que conoce los datos de la empresa”, señala el director.

Una herramienta para todo tipo de empresas

BIonA Search no es exclusivo para los clientes actuales de SOFIS ni para compañías altamente tecnológicas. Su diseño apunta a una amplia gama de organizaciones, desde aquellas que ya cuentan con soluciones de Business Intelligence (BI) y buscan simplificar el acceso a los datos, hasta aquellas que nunca pudieron implementar este tipo de herramientas por los altos costos y la complejidad que implican.

Además, el agente puede integrarse prácticamente a cualquier software que almacene datos: desde motores SQL y NoSQL hasta planillas de Excel y sistemas ERP. “No importa si es un sistema legacy de hace 20 años o la última plataforma cloud, encontramos la manera de que puedas conversar con esos datos”, enfatiza Atella.

El proyecto surgió dentro de la División de Soluciones Inteligentes de SOFIS, pero su origen está directamente vinculado con la observación del día a día de sus clientes. “Veíamos una problemática recurrente en el mercado: las empresas implementaban sistemas, pero después había toda una barrera adicional para acceder a esos datos: crear reportes, implementar BI, capacitar usuarios… Nos preguntamos: ¿Por qué no puede ser más directo? ¿Por qué el CEO de una empresa no puede simplemente preguntarle al sistema cómo va su negocio?”, recuerda Atella.

De esa necesidad concreta nació BIonA Search, con el objetivo de eliminar pasos intermedios y brindar una experiencia mucho más natural y transparente.

Autonomía y velocidad en la toma de decisiones

Actualmente, la solución se aplica tanto en el ámbito empresarial —con análisis de ventas en grandes superficies— como en iniciativas de desarrollo sostenible y en proyectos vinculados al cambio climático. Los primeros clientes que la han implementado ya destacan sus beneficios. “La respuesta ha sido muy positiva; perciben que el futuro está en el acceso inteligente a sus datos”, afirma el director. La autonomía surge como la principal ventaja: los tomadores de decisiones ya no dependen de intermediarios para obtener información crítica. Esto acelera de manera significativa los procesos de decisión y les permite reaccionar con rapidez frente a los cambios del mercado.

La facilidad de uso es otro de sus puntos fuertes. No se necesitan conocimientos técnicos, ni saber SQL o manejar estructuras de base de datos. “Simplemente preguntas en español normal: ‘¿Cuántos clientes nuevos tuvimos este mes?’ o ‘Muéstrame las ventas por región del último trimestre’. El sistema entiende tu pregunta y te da la respuesta”, explica Atella.

Otro diferencial de BIonA Search es que no requiere grandes inversiones ni cambios en la infraestructura existente. Funciona sobre las bases de datos que la empresa ya tiene, sin necesidad de migraciones ni compras de servidores adicionales.

Comparado con los proyectos de BI tradicionales, cuya implementación puede llevar meses y demandar consultores especializados, esta solución se pone en marcha en pocas semanas. "El retorno de inversión es casi inmediato. Los ahorros en tiempo de personal técnico y la eliminación de costos de desarrollo de reportes personalizados suelen compensar la inversión en los primeros meses", asegura Atella.

BIonA Search refleja la filosofía de innovación de SOFIS Solutions, centrada en hacer la tecnología más accesible y útil para las personas. “Siempre hemos creído que la tecnología debe servir a las personas, no al revés. Con BIonA Search estamos eliminando la brecha entre los datos y quienes necesitan usarlos para tomar decisiones”, sostiene el director.

Más allá de la novedad tecnológica, la compañía busca que su propuesta tenga un impacto práctico en la vida cotidiana de las empresas. “Es innovación con propósito, que es exactamente lo que define a SOFIS”, resume Atella.