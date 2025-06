Sostenibilidad y estrategia empresarial: informe de Deloitte destaca señales de cambio

El Informe de Sostenibilidad de los CxO 2024 de Deloitte revela un cambio significativo en la forma en que las empresas abordan el cambio climático: ya no se trata únicamente de cumplir regulaciones o gestionar riesgos reputacionales, sino de aprovechar las oportunidades de negocio que surgen de la transición hacia un futuro de bajas emisiones. Las socias de Deloitte, Daiana Beitler, Ana Méndez y Mariella de Aurrecoechea, aportaron su visión sobre cómo esta transformación impacta en el país y la región, y qué factores podrían acelerar su adopción.

El estudio, basado en una encuesta a más de 2.100 ejecutivos de 27 países, muestra que el cambio climático sigue figurando entre las principales preocupaciones de los líderes empresariales, a pesar de que los indicadores ambientales, como las temperaturas globales, continúan empeorando. La socia y líder de Cambio Climático y Sostenibilidad de Deloitte SLATAM, Mariella de Aurrecoechea, reconoce que hay avances: “La sostenibilidad ya forma parte del business as usual de muchas compañías. Se está incorporando a la estrategia, y eso representa un cambio profundo en la mentalidad de los ejecutivos”.

Sin embargo, también advierte que el camino es largo y dispar. “Todavía hay empresas que no reportan o no miden su impacto. En Uruguay, son pocas las que lo hacen de manera pública. Algunas tienen sistemas internos, pero no los muestran, y en muchos casos las filiales locales dependen de sus casas matrices extranjeras para la consolidación de información”, explicó.