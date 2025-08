La insólita situación que se puede dar si la Comisión de Apelaciones da lugar a uno de los reclamos de Nacional tras la sanción por quita de puntos del clásico ante Peñarol

El 21 de julio, Nacional apeló el fallo con la firma de Hernán Navascués.

Los tricolores pretenden que de existir quita de puntos, la misma sea de una sola unidad y no de tres.

Otro componente esencial de lo que piden a la Comisión de Apelaciones es que la quita de puntos, en caso de que la misma sea confirmada por el órgano, no se aplique para el Torneo Clausura sino para el Torneo Intermedio del año próximo.

El artículo 5.5 del Código Disciplinario, que es el que regula cuándo se aplica la quita de puntos, dice: "Para el caso de que se proceda a la sanción de pérdida de puntos, la misma no podrá ser fraccionada en partes inferiores a una unidad, ni superior a 12 puntos, debiendo el propio tribunal explicar el alcance de la misma, y en especial en cual campeonato específico deberá cumplirse, teniendo presente los artículos 5.9, 5.10, y 5.11. Expresamente se prevé que el descuento de puntos en un determinado campeonato Apertura, Clausura, rueda o similar, llevará aparejado consigo el descuento de la misma cantidad de puntos en tablas anuales, de descenso, o similar si las hubiere".

El presidente de la Comisión Disciplinaria, Daniel Queijo, expresó al respecto: "Se generó una discrepancia sobre la redacción del fallo porque la norma no es muy clara, la redacción no es feliz, y no sabíamos si era para la Anual o no, pero entendimos que de la misma manera que los jugadores sancionados en el Intermedio cumplen la pena en el Clausura, entendimos que la sanción al club también".

Javier Gomensoro, dirigente de Nacional, se manifestó públicamente el 16 de julio la postura al respecto de Nacional sobre el "momento" en que se debe aplicar esa quita de puntos.

"Desde mi punto de vista es muy claro que la final del Torneo Intermedio no forma parte de la Liga AUF Uruguaya 2025, no puntúa para la Tabla Anual por lo cual, aplicarla en el mismo torneo ya no es posible en la edición que se estaba jugando y hay que hacerlo en el Intermedio del año que viene. Si Nacional hubiera ganado o si Peñarol hubiera ganado en los 90 minutos por ejemplo, esos tres puntos no iban a sumar a la Tabla Anual, no estaban en juego. Ese también es otro tema porque nosotros tenemos una ventaja considerable y es una de las cosas en las que estamos tratando que no se mitigue y poder seguir con esa diferencia".

Nacional se aferra entonces a esa redacción del artículo y al giro utilizado en el mismo "similar" para postergar la sanción a la temporada próxima y no perder puntos en este Clausura ni sufrir su impacto en la Tabla Anual donde le había sacado nueve puntos de ventaja a Peñarol y ahora esa distancia se vio reducida a seis con el castigo de la Comisión Disciplinaria.

Esa jugada jurídica de Nacional tiene un componente especial que podría llevar a un giro insólito, para el caso de que la Comisión de Apelaciones le dé la razón en ese punto.

En las últimas cuatro temporadas, la continuidad del Torneo Intermedio tambaleó y los clubes tuvieron que votar por suprimirlo o mantenerlo. Si esa constante se da de cara a la temporada 2026 y si Nacional recibe el castigo para el año próximo, cabe la posibilidad de que se vote la supresión del Intermedio y el torneo en el que el tricolor deba cumplir su sanción ya no exista.

Torneo Intermedio 2022, primera votación para sustituirlo

El 4 de enero de 2022, tras un 2021 donde no se jugó el Intermedio porque la temporada de 2020 se estiró hasta marzo de 2021 a causa de la pandemia de coronavirus, los clubes recibieron una propuesta en Consejo de Liga para suprimir el Torneo Intermedio y jugar a comienzos de temporada un Torneo Inicial.

El cambio no prosperó. "Se plantearon dudas de cómo se iban a definir las series de ese Torneo Inicial y por eso se optó por no formular cambios al formato de la competencia", dijo entonces a Referí Jorge Casales, integrante del consejo ejecutivo de la AUF.

Todos los clubes votaron en bloque, incluido Nacional.

Torneo Intermedio 2023, otra vez logró mantenerse

El 19 de octubre de 2022, se le presentó a los clubes en Consejo de Liga dos propuestas. La primera: jugar el torneo tal cual se disputó en la temporada 2022. La segunda, jugar un torneo inicial con el mismo formato del Torneo Intermedio al comienzo del año y luego disputar el Apertura y el Clausura.

Los clubes no lo aprobaron y todo siguió como estaba. Entre esos clubes estuvo Nacional.

Torneo Intermedio 2024, sin cambios

La misma votación se dio de cara a la temporada 2024, el 29 de enero de ese año, pero los clubes decidieron mantener la estructura de torneos.

Torneo Intermedio 2025, Nacional y Peñarol promovieron erradicarlo

El 24 de noviembre de 2024, tras un cuarto intermedio de dos semanas, Nacional y Peñarol acudieron al Consejo de Liga para acompañar una propuesta que había surgido días atrás: arrancar la temporada con la disputa de un Torneo Inicial, con el mismo formato del actual Torneo Intermedio, y luego proceder a jugar el Apertura y el Clausura.

Los grandes se pusieron entonces de acuerdo en que el Torneo Intermedio no genera atractivo para el público ni motivación para sus jugadores.

Sin embargo, los grandes chocaron contra los votos en contra de Boston River, Cerro, Cerro Largo, Danubio, Defensor Sporting, Liverpool, Miramar Misiones, Progreso, Racing, River Plate y Wanderers. Tres equipos no se presentaron a votar: Fénix, Rampla Juniors y Deportivo Maldonado.

El argumento que entonces manejaron la mayoría de los clubes fue que disputar un torneo corto al inicio de la temporada iba a generar rápidamente en los clubes la obligación de ponerse al día salarialmente con los futbolistas rápidamente, antes del inicio del Torneo Apertura.