El eléctrico premiado como "Mejor SUV grande del mundo" llega a Uruguay: por qué Hyundai eligió al país para su lanzamiento regional

Hyundai eligió a Uruguay para realizar el lanzamiento regional de uno de sus modelos más importantes a nivel global. Se trata del IONIQ 9, el nuevo SUV 100% eléctrico de la marca , que llega al mercado local con hasta 620 kilómetros de autonomía, tres filas de asientos y capacidad para hasta siete pasajeros .

La presentación del modelo no es solamente un nuevo lanzamiento dentro del portafolio de Hyundai. Para la compañía, la decisión de presentar el IONIQ 9 en Uruguay refleja el lugar que el país comenzó a ocupar dentro de su estrategia regional de electrificación, en un mercado donde los vehículos eléctricos vienen ganando participación a un ritmo acelerado.

Marcelo Jelen, gerente general de Hyundai Uruguay, explicó que Uruguay se convirtió en un escenario especialmente adecuado para presentar un vehículo que combina tecnología, innovación y electrificación . Según señaló, el país cuenta actualmente con un ecosistema cada vez más desarrollado para la movilidad eléctrica, impulsado por incentivos fiscales, una infraestructura de carga en expansión, costos de energía competitivos y una creciente aceptación por parte de los consumidores.

El ejecutivo destacó particularmente la evolución de las ventas de vehículos electrificados. Según los datos manejados por la compañía, la participación de los vehículos eléctricos en las ventas pasó de 4% en 2023 a picos superiores al 50% de las ventas de vehículos 0 km .

Para Hyundai, esa evolución demuestra que el consumidor uruguayo dejó de considerar al vehículo eléctrico como una tecnología exclusivamente asociada al futuro y comenzó a incorporarla como una alternativa concreta para el presente.

Un mercado que aceleró su transición

El crecimiento de los eléctricos en Uruguay no se explica solamente por una mayor oferta de modelos. Jelen entiende que existe un conjunto de factores que permitió acelerar la adopción de esta tecnología.

Entre ellos mencionó los incentivos gubernamentales para los vehículos eléctricos, el costo de la energía y las condiciones de financiamiento, además de las características geográficas del país.

“Las distancias relativamente acotadas que tenemos, tanto dentro de la zona metropolitana como entre las principales ciudades, permiten aprovechar de manera muy eficiente las autonomías que ofrecen los vehículos eléctricos”, señaló.

Marcelo Jelen.

A esto se suma el desarrollo de la infraestructura de carga. De acuerdo con Jelen, UTE cuenta actualmente con más de 450 puntos de carga en todo el territorio nacional, mientras que también comenzó a crecer una red de operadores privados que complementa la infraestructura pública.

El gerente general de la marca surcoreana considera que la evolución de la red es uno de los principales indicadores de madurez del mercado. En menos de cinco años, Uruguay pasó de tener cargadores concentrados en determinadas zonas a contar con una infraestructura con presencia prácticamente en todo el país.

Para Hyundai, el cambio también se produjo del lado de los consumidores. El comprador de un vehículo eléctrico está cada vez más informado y compara aspectos como autonomía, tiempos de carga, prestaciones y equipamiento antes de tomar una decisión.

Ese cambio, según Jelen, también eleva la exigencia sobre las marcas y obliga a que tanto empresas privadas como organismos estatales acompañen el crecimiento de la demanda con mayor velocidad.

Uruguay, un mercado estratégico para Hyundai

La elección de Uruguay para presentar el IONIQ 9 en primicia regional es interpretada por Hyundai como una señal de confianza en el mercado local.

La compañía entiende que la infraestructura disponible, el conocimiento que adquirieron los consumidores sobre la movilidad eléctrica y la buena aceptación del segmento permiten que Uruguay reciba productos que todavía no fueron presentados en otros mercados de América Latina.

El IONIQ 9, además, tiene una relevancia especial dentro de la estrategia global de la empresa. Se trata del modelo insignia de la familia IONIQ y de la marca en materia de movilidad eléctrica y fue protagonista de buena parte de la comunicación internacional de Hyundai durante la Copa Mundial de la FIFA.

Para Jelen, que ese vehículo haya sido elegido para su primera presentación regional en Uruguay “habla del lugar que ocupamos dentro de ese mapa”.

Desde Fidocar, representante de Hyundai en Uruguay, la estrategia también contempla continuar ampliando el portafolio electrificado y desarrollar la red de posventa y servicios necesaria para acompañar el crecimiento de estos vehículos.

IONIQ 9, el nuevo modelo insignia

El SUV representa un salto dentro de la familia eléctrica de Hyundai. Si bien la marca ya cuenta con el IONIQ 5, el nuevo modelo es el primer SUV 100% eléctrico de tres filas de asientos de Hyundai.

Está desarrollado sobre la plataforma eléctrica E-GMP, una de las bases tecnológicas sobre las que la compañía construye su estrategia global de electrificación.

El modelo incorpora una batería de 110,3 kWh, la de mayor capacidad utilizada hasta el momento por la marca, y puede alcanzar hasta 620 kilómetros de autonomía bajo ciclo WLTP.

Su arquitectura de 800 voltios permite realizar una carga rápida del 10% al 80% en aproximadamente 24 minutos, de acuerdo con la configuración y las condiciones de carga.

“IONIQ 9 es una SUV de gran tamaño, con tres filas de asientos y capacidad para hasta siete pasajeros, algo que todavía no es habitual dentro de la oferta de vehículos 100% eléctricos”, explicó Jelen.

El modelo busca demostrar que optar por un vehículo eléctrico no necesariamente implica resignar espacio, comodidad o prestaciones.

Hasta siete pasajeros y una versión para seis

Uno de los principales diferenciales de este vehículo es su configuración interior.

El SUV cuenta con tres filas de asientos y capacidad para hasta siete pasajeros. A esto se suma una versión Calligraphy para seis ocupantes, que incorpora dos butacas independientes en la segunda fila y un pasillo central despejado.

Con la tercera fila rebatida, el baúl ofrece 908 litros de capacidad, ampliando las posibilidades de uso para viajes familiares y actividades que requieran mayor espacio de carga.

El confort también ocupa un lugar central en la propuesta. Entre el equipamiento disponible se encuentran asientos calefaccionados y el denominado modo Relaxation, que reclina el asiento y despliega un reposapiernas para generar una posición de descanso.

La funcionalidad puede resultar especialmente útil durante las pausas de viaje o mientras el vehículo permanece conectado a un cargador.

Potencia y tecnología eléctrica

Dependiendo de la configuración, el sistema de propulsión del IONIQ 9 puede desarrollar hasta 303 CV de potencia combinada y 605 Nm de torque, con tracción integral AWD.

Como ocurre con otros vehículos eléctricos, la entrega inmediata de torque permite una respuesta rápida desde el momento de la aceleración.

Pero la tecnología del vehículo no se limita a mover el vehículo. El SUV incorpora la función Vehicle-to-Load (V2L), que permite utilizar parte de la energía almacenada en la batería para alimentar dispositivos y electrodomésticos externos de menor tamaño.

De esta forma, el vehículo puede funcionar como una fuente móvil de electricidad durante viajes, actividades al aire libre o situaciones en las que se necesite energía adicional.

Para Hyundai, esta tecnología forma parte de una concepción más amplia del vehículo eléctrico, que deja de ser solamente un medio de transporte para convertirse también en una fuente de energía.

Seguridad como uno de sus pilares

El equipamiento de seguridad también ocupa un lugar relevante en el nuevo modelo.

El IONIQ 9 incorpora 10 airbags y el sistema Hyundai SmartSense, que reúne diferentes tecnologías de asistencia avanzada a la conducción.

Según la versión, el equipamiento puede incluir sistemas de alerta y frenado ante posibles colisiones, mantenimiento de carril, monitoreo de punto ciego y control de crucero inteligente, entre otras funciones.

El objetivo es combinar las características de seguridad activa y pasiva con tecnologías capaces de asistir al conductor y reducir determinados riesgos durante la conducción.

Un SUV pensado para quienes todavía esperaban dar el salto

Hyundai apunta con este modelo a un público que busca un vehículo de alta gama, pero que hasta ahora podía no encontrar dentro de la oferta eléctrica una alternativa que respondiera a sus necesidades de espacio y confort.

Jelen identifica especialmente a las familias numerosas, además de clientes que ya forman parte del universo Hyundai y consumidores que tradicionalmente se inclinaban por otras marcas.

“Quizás estaba esperando una propuesta de estas características para dar el paso hacia la movilidad eléctrica”, explicó.

La apuesta de la marca consiste en que el consumidor no tenga que elegir entre electrificación y prestaciones.

“IONIQ 9 amplía mucho las posibilidades de elección. No le pide al consumidor que resigne espacio, confort o prestaciones para pasar a un vehículo eléctrico; le ofrece todo eso, pero con una propuesta 100% eléctrica”, indicó el ejecutivo.

En ese sentido, Hyundai busca que el modelo funcione también como una demostración de hasta dónde puede llegar actualmente la tecnología eléctrica de la marca.

Jelen lo definió como un “producto bandera” e “insignia” no solamente de Hyundai, sino también del mercado mundial de vehículos eléctricos.

El modelo fue además reconocido como “Mejor SUV grande del mundo”, un posicionamiento que Hyundai pretende trasladar al mercado uruguayo.

Tres versiones y precios desde US$ 79.990

El nuevo Hyundai IONIQ 9 ya está disponible en Uruguay en tres configuraciones.

La versión de entrada, IONIQ 9 Ultimate, parte de US$ 79.990.

Por encima se encuentra el IONIQ 9 Calligraphy de siete pasajeros, con un precio desde US$ 89.990.

La versión más equipada es el IONIQ 9 Calligraphy de seis pasajeros, que parte de US$ 94.990 y se diferencia principalmente por sus dos butacas independientes en la segunda fila.

Todas las versiones cuentan con una garantía de cinco años para el vehículo, sin límite de kilometraje.

La batería, uno de los componentes centrales de un vehículo eléctrico, cuenta con una garantía de ocho años o 160.000 kilómetros.

Con estas tres configuraciones, Hyundai busca cubrir distintos perfiles dentro del segmento de SUV eléctricos de alta gama, manteniendo como elementos comunes la plataforma eléctrica, la autonomía, el espacio y el nivel tecnológico.

Qué espera Hyundai del mercado eléctrico uruguayo

Más allá del lanzamiento puntual del IONIQ 9, la compañía proyecta un crecimiento sostenido de la movilidad eléctrica en Uruguay durante los próximos años.

Jelen considera que, si el mercado pasó de una participación cercana al 4% en 2023 a registrar actualmente picos superiores al 50% en las ventas de vehículos 0 km, no sería sorprendente que los vehículos electrificados se conviertan en la alternativa mayoritaria en varios segmentos durante los próximos tres a cinco años.

Para que esa evolución continúe, será clave que la infraestructura de carga siga expandiéndose y que se mantengan los factores que hoy impulsan la adopción, como los incentivos gubernamentales, el costo de la electricidad y las condiciones de financiamiento.

Al mismo tiempo, Hyundai plantea una estrategia global basada en la flexibilidad. La marca continuará apostando a los vehículos eléctricos, pero también ampliará su oferta híbrida y seguirá invirtiendo en innovación, alianzas estratégicas, tecnología y desarrollo de talento.

El IONIQ 9 como comienzo de una etapa

Para Hyundai y Fidocar, el desafío ahora será acompañar la expansión del segmento con nuevos productos, infraestructura de servicios y posventa y una oferta capaz de responder a un consumidor cada vez más informado.

La compañía todavía no adelanta cuáles serán sus próximos lanzamientos o inversiones específicas en Uruguay. Sin embargo, el mensaje de Jelen es claro: la elección del país para presentar el modelo no fue una decisión aislada.

“En el fondo, creo que todo esto se conecta con la visión de la marca a nivel mundial, que apunta a que el progreso llegue a las personas: que la movilidad sea cada vez más segura, más limpia y más accesible”, afirmó.

En ese escenario, el IONIQ 9 aparece como una declaración de intenciones. Un SUV eléctrico de gran tamaño, con tres filas de asientos, hasta 620 kilómetros de autonomía y tecnología de alta gama que busca demostrar que la electrificación puede convivir con las necesidades tradicionales de las familias.

“Lo que hoy estamos mostrando acá es apenas una muestra de todo lo que Hyundai todavía tiene para traer al país”, concluyó Jelen.