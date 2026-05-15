El Hospital del BSE alcanza 99% de satisfacción de usuarios y consolida programas de rehabilitación únicos en la región

El Hospital del Banco de Seguros del Estado (HBSE) continúa consolidándose en la región como un centro de referencia en rehabilitación laboral y atención integral de trabajadores accidentados, con niveles de satisfacción que alcanzan el 99% entre usuarios que cursaron internación , según la última medición institucional correspondiente al período comprendido entre julio de 2024 y junio de 2025.

Durante ese tiempo se encuestó al 97,6% de los usuarios que egresaron de la internación. Este es un nivel de respuesta inusualmente alto para este tipo de evaluaciones y que permite contar con un diagnóstico muy representativo de la experiencia de los usuarios.

Los resultados muestran altos niveles de conformidad en prácticamente todos los aspectos del proceso asistencial , incluyendo la atención médica, la información brindada a los usuarios, la privacidad, la alimentación y las comodidades de la internación, con niveles de satisfacción superiores al 96% en todos los servicios evaluados .

La enorme mayoría de los usuarios también manifestó sentirse respetada en términos de diversidad, con indicadores superiores al 98%, y más del 91% afirmó que el Hospital contempla sus expectativas y necesidades durante la atención.

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Rehabilitación interdisciplinaria

El HBSE desarrolla distintos programas especializados, orientados a la recuperación funcional y la reinserción laboral de trabajadores que sufrieron accidentes.

Uno de ellos es el Programa de Rehabilitación en Internación, que brinda tratamientos intensivos interdisciplinarios adaptados a cada usuario. El 100% de los usuarios que completaron el Programa identificaron mejoras funcionales durante su proceso de rehabilitación.

Este Programa combina intervenciones de medicina, psicología, terapia ocupacional, nutrición, trabajo social, fonoaudiología, enfermería y terapias físicas, entre otras disciplinas, en un enfoque biopsicosocial que considera tanto la condición médica como el entorno social y laboral de la persona.

Su objetivo final es potenciar la recuperación y la capacidad funcional máxima posible de los usuarios.

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Tratamiento especializado del dolor

Otro de los servicios diferenciales del Hospital es su Programa de Rehabilitación en Dolor, que aborda tanto el dolor agudo como el dolor crónico asociado a lesiones laborales.

El Programa integra atención médica, psicoterapia, fisioterapia, acupuntura y tratamientos complementarios, con participación de un equipo interdisciplinario que incluye médicos rehabilitadores, psiquiatras, psicólogos y fisioterapeutas.

Pueden acceder a él aquellos trabajadores en quienes el control del dolor ha resultado dificultoso por diferentes motivos. Durante el abordaje terapéutico el centro es la persona, considerando e incluyendo su entorno familiar, social y laboral. Por lo tanto, los tratamientos son establecidos en forma individual, de acuerdo con los requerimientos de cada usuario.

Entre los resultados más relevantes se destaca que el 67% de los usuarios con dolor agudo evitó la cronificación del dolor. Asimismo, el 70% de los usuarios, tanto con dolor agudo como crónico, logró una reducción en la intensidad del dolor, y se observaron mejoras en los síntomas de ansiedad y depresión en más del 50% de los usuarios, considerando ambos tipos de dolor.

Reinserción laboral

El HBSE también desarrolla un Programa de Rehabilitación Ocupacional, orientado a facilitar el retorno al trabajo de las personas que sufrieron lesiones laborales.

El Programa realiza una intervención integral e individualizada en conjunto con los usuarios y empresas, centrada en el retorno al trabajo, y diseñada para potenciar al máximo la capacidad de retorno a su entorno laboral.

Puede acceder al Programa todo trabajador que se encuentre amparado por la ley de accidentes de trabajo, que en el transcurso de su asistencia presente una limitación permanente para desempeñar su actividad laboral, y requiera apoyo profesional para volver a sus tareas habituales o para iniciar una nueva tarea.

En el último período evaluado, 78% de los usuarios volvió a su mismo puesto con adecuaciones, 22% fue reubicado en un nuevo puesto dentro de su empresa y 100% logró reintegrarse a su actividad laboral tras completar el proceso de rehabilitación.

El Programa trabaja en coordinación con las empresas para adaptar tareas, rediseñar puestos de trabajo y acompañar la reinserción del trabajador en condiciones seguras.

Mejora continua

El Hospital también implementa mejoras a partir de las opiniones de los usuarios. Entre las acciones recientes se encuentran la flexibilización del régimen de acompañantes y la ampliación de servicios para ellos durante la internación.

Estos resultados reflejan el trabajo de un equipo interdisciplinario orientado a la recuperación integral de los usuarios, combinando atención médica especializada, rehabilitación intensiva y estrategias para favorecer la reinserción laboral.