El tema "Se prendió" de Agus Padilla surgió de un campamento creativo

Agus Padilla

Por Gustavo Descalzi

Destacada por su aporte a la música juvenil, la cantante charrúa Agus Padilla recibió su merecido galardón en los Influencers Awards. En diálogo con El Observador habló de sus momentos buenos y malos, en su ascendente carrera musical: "Más que nada mi influencia va por otro lado, no tanto como generadora de contenidos, sino los chicos, aquellos que no se animan a subir, a mostrar su talento ya sea a cantar, bailar. Empecé como un hobby, como un juego. Así que siempre les digo lo mismo, que se animen, más que la gente no le guste, no va a pasar nada."

¿Tu familia te apoyó desde tu comienzo?

Totalmente, mi familia siempre estuvo conmigo, en todo momento siempre me apoyó. Obviamente al principio era como te decía, más un juego. No era tanto que 'Agustina se va a dedicar a esto', y cuando empezó a ser un trabajo, sí. Por suerte y gracias a Dios, tuve siempre el apoyo de toda mi familia y hoy en día ya me puedo dedicar a esto. Hemos hecho campamentos de 4 o 5 días y de ahí no llega a salir nada, es parte del aprendizaje. Cada campamento de música que hacemos, si no llega a salir ningún tema, de los que hacemos, que sirva, que aprendiste algo. Ya sea con compositores con productores.

¿Qué sería un campamento creativo?

Se juntan artistas, a veces son casas, o mismo una cantidad de estudios, donde hay compositores, donde hay productores, hay artistas, y como que todos toman su lugar y sale música. ¿Esta modalidad de trabajo en que caso ha fracasado o funcionado? Me pasó una vez me mandaron a un campamento musical en España y eran productores y chicas que yo no conocía. Era un estilo completamente diferente al que yo estaba acostumbrada a hacer, era un mundo nuevo para mí. De ese campamento aún no salió ninguna canción. ¿Qué tema salió por ejemplo de un campamento? Por ejemplo; hubo un campamento que se hizo en Miami, que salió una canción con Peke (77), que salió Se Prendió. ¿Cómo surgió Se Prendió? Fui al estudio, lo mismo que pasa siempre, eran muchos compositores, es más, es una chica que es compositora, que ahora también es cantante se llama GALE (cantante portorriqueña) que es buenísima la chica, y ella fue una de las compositoras de esa canción. agus padilla