Una apología a la gestión de Antía con guiños al "presidente, excolega, vecino y amigo" Orsi: así fue la asunción de Abella en Maldonado

El intendente de salida se llevó buena parte del protagonismo. La ceremonia empezó con un video de 17 minutos en el que se destacaron las principales obras de su gestión que terminaba afirmando: "Teníamos sueños grandes y los cumplimos en equipo; no fue casual, fue gestión; seguimos construyendo futuro”.

Luego Antía subió al escenario para dar un discurso en el que repasó más de lo hecho, lanzó cifras y se refirió a obras como el realojo de asentamientos, destacó que "volvió el trabajo", subrayó los "US$ 17 mil millones invertidos en obra aprobada” y las mejoras en la seguridad con la instalación de las 1.500 cámaras de videovigilancia y el trabajo realizado junto a los jefes de Policía –destacó la tarea del exjefe Erode Ruiz quien pasó a retiro pero estaba allí y del actual jerarca Víctor Trezza, elogiado a menudo por Orsi y a quien el mandatario saludó afectuosamente antes de retirarse-.

Hizo referencia a que esas mejoras en la seguridad le dieron confianza a los inversores. Además resaltó que “dejó la casa en orden” con los US$ 93 millones de deuda vencida y anunció que el 15 de octubre se venderá la tierra del ex asentamiento del barrio Kennedy con lo que se podrán pagar US$ 27 millones de crédito al BROU para la reubicación.

Luego de la firma del acta notarial por la que formalmente le traspasó el mando a Abella, ambos permanecieron sentados en una mesa en el estrado mientras la maestra de ceremonia anunciaba "una sorpresa" y subían al escenario los nietos de Antía para rendirle un homenaje. Su nieta mayor dio un discurso con ribete político en representación de sus hermanos y primos, y expresó el orgullo por la obra hecha por su abuelo, al tiempo que reivindicó vivir en Maldonado.

Desde la primera fila el presidente Orsi siguió atento cada momento, primero comentando con Antía imágenes del video y luego sonriendo cuando el exintendente desde el escenario le agradeció por hacerse presente y se refirió a él como el “profesor, presidente, excolega, vecino y amigo”. Antía recordó las conversaciones y negociaciones compartidas como colegas, y lo comprometió a ayudar a las intendencias desde el Poder Ejecutivo, así como le agradeció a la ministra de Salud, Cristina Lustemberg por estar y le pidió: “Trabaje con nosotros”.

También estaban el presidente de la Unasev Marcelo Metediera, la ex vicepresidenta Beatriz Argimón y diputados por el departamento como Gabriel Gurméndez y Diego Echeverría, el excandidato a alcalde y expresidente de la Cámara Empresarial de Punta del Este, Rolando Rozenblum.

El acto se realizó en un abarrotado galpón donde funciona la Dirección General de Obras y Talleres de la intendencia, que había sido acondicionado para la ocasión, repartición a la justamente ingresó Abella 32 años atrás y en la que trabaja su esposa. Ella es funcionaria de la Intendencia desde hace 25 años aunque se conocieron fuera del trabajo de la gestión departamental.

Antía hizo referencia a que se había decidido hacer el acto ahí para que pudieran estar presentes los funcionarios que quisieran y la gente. Recordó cuando asumió la primera vez en el 2000 en un salón de la intendencia y apenas entraban unos pocos. “El pueblo tiene que estar”, dijo.

También hubo espacio para que las esposas de Antía y Abella subieran al escenario y se entregaran flores mutuamente y para la lectura de saludos de figuras políticas que se excusaron por no poder estar, como la actual secretaria ejecutiva del congreso de Intendentes y saliente presidenta del Directorio del Partido Nacional, Macarena Rubio; el secretario general del CEN colorado Andrés Ojeda y diputados del departamento. No hubo saludo público del expresidente Lacalle Pou.

Abella priorizará "lo social"

En su discurso Antía destacó la trayectoria de Abella, tras "25 años mano a mano en las buenas y en las malas". “Está garantido el pelado”, bromeó.

A su turno, el nuevo intendente empezó elogiando a su antecesor. "Nos deja la vara alta y eso representa un gran desafío”, así como dijo que la gestión anterior es “un piso sólido y firme”.

Más tarde, finalizado el acto protocolar, al ser preguntado en rueda de prensa en qué se iba a diferenciar su gestión de la de Antía, afirmó que "comparar no está bien". "Sí quiero que cuando uno abandone el cargo, pueda salir tranquilo viendo a los vecinos y viendo la obra hecha en los barrios".

En ese sentido aseguró que desde este viernes su gestión a va estar enfocada "en lo social y en el trabajo en los barrios" (mencionó que están faltando servicios como asfalto y veredas). Aclaró que con lo social también se refiere a las adicciones, la salud mental, el ordenamiento territorial para dejar "normas claras que cuiden el ambiente" y en avanzar en la remodelación del hospital de Maldonado. "Seguimos teniendo un hospital para cuando éramos 70 mil personas y hoy somos 220 mil".

Una de las caras conocidas que estaban allí, entre los jerarcas que continuarán en sus cargos desde la actual gestión, era la del exdiputado frenteamplista y excandidato a la intendencia por ese partido, el médico Darío Pérez. El ahora dirigente nacionalista estará al frente del departamento de Adicciones que fue inaugurado en 2022 con la presencia del expresidente Lacalle Pou como un plan piloto.

Pérez fue uno de los que finalizado el acto se saludó afectuosamente con el presidente Orsi, quien le pidió que lo llamara ya que le "gustaría mucho" conversar con él.

Abella destacó la presencia de Orsi en su asunción y dijo que "corresponde trabajar con el gobierno". "El presidente fue intendente durante diez años, fue secretario general, conoce bien la realidad de las intendencias, estoy seguro de que va a estar para ayudarnos".

Por último, anunció que va a pedir una línea de crédito a la Junta Departamental para no tener que esperar a la aprobación del presupuesto y poder empezar con algunas obras. Luego aclaró que primero, antes de enviar la propuesta a la Junta, va a conversar con los ediles de todos los partidos. Prometió que "promoverá el diálogo político" como un distintivo de su gestión.