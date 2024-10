Eunice Castro contó que fue abusada sexualmente a los seis años y reveló por qué tuvo que operarse la nariz

"Fue un momento muy personal. Obviamente no fue específicamente por el problema de la operación de mi nariz, fue mucho más complejo. Una revolución. Yo misma me desconocí en ese momento. (...) El cuerpo te habla. El primer aviso que me dio el mío fueron los problemas de columna en Argentina, que me internan de urgencia pasándome calmantes fuertísimos. Me vuelvo para Uruguay con cuatro hernias de disco y un desplazamiento del sacro. Todo empezó ahí", dijo Castro.

La modelo contó que el uso de la medicación para el dolor trajo consigo la aparición de "otra adicción, que no estaba muy clara entre tanto calmante y corticoide, pero estaba presente", y que no cayó en una depresión pero sí la sumió en un estado "totalmente débil, vulnerable".

Según ella, ese estado respondió a que no había "hecho el duelo de muchas cosas", y que había "algo muy fuerte que estaba sin salir". Consultada por la periodista que la entrevistó sobre de qué se trataba ese duelo, Castro reveló que fue un abuso sexual que sufrió de niña.

"Sufrí un abuso. Abusaron sexualmente de mí con seis años, alguien externo a la familia, un allegado. Lo había intentado contar en la adolescencia pero no había obtenido un apoyo o respuesta, eran otros tiempos también, me sentía invalidada con el hecho y terminó ocultándolo de nuevo", dijo.

"A mí me da un poco de resquemor hablar de todo esto. Todo el mundo habla, dice cosas, cuenta cosas, que a veces son verdad y otras no. Yo quiero creer siempre que son verdad, pero se volvió muy delicado el tema. Frágil. Todavía la sociedad no tiene las herramientas para poder afrontarlo."

Castro aseguró que poder hablar la hizo más "libre" y que le permitió sentir que el abuso no la "definía como persona". Sin embargo, en esa primera etapa en la que no pudo hablarlo, lo canalizó a través de la "autolesión".

"La autolesión apareció para disminuir el estrés, el trauma, el dolor. La motivó el no tolerar lo que sentía, y la facilitó la medicación con corticoides y toda esa mezcla que hice ablandó el tejido. (...) Yo me lastimaba el labio, un dedo, así como hay gente que se corta o se arranca pelos. Son pequeñas agresiones que los seres humanos nos hacemos buscando no sé qué, y puede ir en aumento. Yo por momentos lo dominaba y por otros afloraba, hasta que llegué al límite y me lastimé la nariz con mis propias manos".

Consultada por Galería, Castro negó que sus lesiones en la nariz fueran a raíz del consumo de drogas.

"Me lastimé yo con los dedos, me hice un corte en el cartílago de la nariz y de ahí pasó a mayores. Mi mamá estaba internada en el CTI, dos meses estuvo, y mi nariz estaba empeorando. Era una descarga, me lastimaba para no sentir dolor. Ella fallece y recién ahí empiezo a averiguar dónde operarme. No encontraba cirujanos que se animaran, porque yo trabajaba con mi imagen, era jugado", dijo.

Castro contó que en su momento le enojaron las especulaciones públicas sobre las causas de su operación. "Lo que menos hubo en mi carrera fue oscuridad, sexo, drogas y rock&roll".

"No se si me importa que se sepa qué pasó, pero sí demostrar que cuando algo fuerte nos pasa y no la sanamos o no lo decimos, nos puede afectar el resto de nuestra vida, porque yo tengo una gran cicatriz en el rostro y otra en el alma", cerró.