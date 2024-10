La reacción de los miembros de One Direction tras la muerte de Liam Payne: "Estamos completamente devastados"

El grupo One Direction fue el gran ganador del año pasado, incluyendo Mejor artista nuevo

La muerte del cantante británico Liam Payne en Buenos Aires, a sus 31 años, conmocionó al mundo del espectáculo. El cantante, compositor y guitarrista, que fuera conocido principalmente por su participación en el fenómeno que fue la banda One Direction , murió tras caer del tercer piso de un hotel del barrio Palermo.

El informe preliminar de la autopsia concluyó que la causa de muerte de Payne ha sido "politraumatismo, hemorragia interna y externa” . Los forenses no han observado "lesiones que permitan suponer la intervención de terceras personas". La fiscalía agregó que se "secuestraron" en la habitación del compositor y guitarrista, de 31 años, una serie de sustancias que acreditarían "una situación previa de consumo de alcohol y estupefacientes".

Después de un silencio de 24 horas, sus excompañeros de banda emitieron un comunicado conjunto en las redes sociales de One Direction.

"Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados por siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fanáticos que lo amaron junto con nosotros", agrega.

"Lo extrañaremos terriblemente. Te amamos Liam", cierra el comunicado escrito con letras blancas sobre un fondo negro.

Luego de hablar en conjunto, los integrantes de la banda publicaron emotivos mensajes de despedida a su amigo y colega en sus propias redes sociales.

Louis Tomlinson: "Liam era la parte más vital de One Direction"

Estoy más que devastado de estar escribiendo esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, una alma tan positiva, divertida y bondadosa.

Conocí a Liam cuando él tenía 16 y yo 18; me sorprendió instantáneamente su voz, pero más importante aún, con el tiempo tuve la oportunidad de ver al hermano amable que había deseado toda mi vida.

Liam era un increíble compositor con un gran sentido de la melodía. A menudo hablábamos de volver al estudio juntos para intentar recrear la química de escritura que habíamos desarrollado en la banda.

Y para que conste, en mi opinión, Liam era la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde una edad temprana, su perfecto oído, su presencia en el escenario, su don para escribir. La lista sigue. Gracias por darnos forma, Liam.

Un mensaje para ti, Liam, si estás escuchando:

Me siento increíblemente afortunado de haberte tenido en mi vida, pero realmente estoy luchando con la idea de decir adiós. Estoy muy agradecido de que nos hayamos acercado aún más desde la banda, hablando por teléfono durante horas, recordando todos los miles de increíbles momentos que compartimos, es un lujo que pensé que tendría contigo de por vida. Me hubiera encantado compartir el escenario contigo nuevamente, pero no pudo ser.

Quiero que sepas que si Bear alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias sobre lo increíble que era su papá.

Desearía haber tenido la oportunidad de despedirme y decirte una vez más cuánto te amaba.

Payno, mi chico, uno de mis mejores amigos, mi hermano, te quiero, amigo. Duerme bien. X

Zayn Malik: "Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por abrazarte una vez más"

Liam, me he encontrado hablando en voz alta contigo, esperando que puedas escucharme. No puedo evitar pensar de manera egoísta que había tantas más conversaciones que debíamos tener en nuestras vidas.

Nunca tuve la oportunidad de agradecerte por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando extrañaba mi hogar siendo un niño de 17 años, siempre estabas ahí con una perspectiva positiva y una sonrisa reconfortante, haciéndome saber que eras mi amigo y que era amado.

A pesar de que eras más joven que yo, siempre fuiste más sensato, tenías una personalidad fuerte, opinabas y no te importaba decirle a la gente cuándo estaban equivocados. Aunque a veces chocábamos por esto, siempre te respeté en secreto por ello.

En lo que respecta a la música, Liam, eras el más calificado en todos los sentidos. Yo no sabía nada en comparación, era un niño novato sin experiencia, y tú ya eras un profesional. Siempre me alegraba saber que, sin importar lo que pasara en el escenario, siempre podíamos contar contigo para saber hacia dónde dirigir el barco.

Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por abrazarte una vez más, despedirme adecuadamente y decirte que te amaba y te respetaba mucho. Atesoraré todos los recuerdos que tengo contigo en mi corazón para siempre; no hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento en este momento, más allá de estar devastado.

Espero que donde quiera que estés ahora, estés bien y en paz, y que sepas cuánto te amamos.

Te quiero, hermano.