La Democracia fingida

Los representantes políticos priorizan muchas veces sus propios intereses, a los votantes; la suerte del Partido a la suerte del conjunto, haciendo de la Política un mercado de favores y pactos de poder.

Pero el problema es que no estamos en un proceso exclusivo de la Política. Así, por ejemplo, la Academia, que debería fomentar el pensamiento crítico, a menudo se convierte en una trinchera ideológica. El periodismo, en lugar de fiscalizar al poder con objetividad, se alinea con agendas políticas. La Justicia, último bastión de equidad, se politiza y pierde independencia. Incluso la “Cultura”, que debería reflejar la diversidad social, es transformada en vehículo de adoctrinamiento.

Con todo ello, el desdibujamiento de los roles primordiales de cada uno de los agentes del sistema, erosiona a la totalidad.

Claro está, quienes mayor responsabilidad tienen son los políticos y los Partidos, porque en ellos reposa el deber de salvaguarda del interés general. Todos los demás sujetos tienen derecho a custodiar otros intereses, pero, lo que sostengo, es que incluso desde la defensa de intereses particulares, deberían preservar sus propósitos naturales, y no subvertirlos en otros que respondan a una agenda distinta al que fue su causa de origen.

Cuando esta distorsión de objetivos se alinea, el resultado es que la sociedad se fragmenta, y en lugar de trabajar por un proyecto colectivo, cada grupo lucha por su cuota parte de poder.

La Democracia deja de ser un espacio de debate para convertirse en un teatro de apariencias, donde no se argumenta para persuadir, sino para dividir; no se busca la verdad y sí la reafirmación de posiciones previas. No se busca convencer con razones y sí seducir con ficciones; no se pretende argumentar, sino encapsular la realidad en discursos que dividen y simplifican. Se crean burbujas ideológicas donde la polarización no es un accidente, sino un recurso deliberado que desconoce el interés general.

Pero este deterioro no es irreversible. Se debe acudir a una misión de regeneración donde se recupere la visión preferente y tributaria al bien común. Allí la ciudadanía debe asumir un rol activo y consciente, exigiendo que todos los protagonistas actúen volviendo a la fuente, al interés general.

La Democracia no es un regalo; es una conquista que debe defenderse cada día con compromiso, valentía y responsabilidad. Solo se requiere una cosa: fidelidad a su propósito.