Liam Payne, quién era el ex One Direction que murió en Buenos Aires a los 31 años

El cantante Liam Payne, ex One Direction, murió en Buenos Aires a los 31 años

Pero fue la cantante y jurado Nicole Scherzinger quien propuso la formación de una banda con cinco jóvenes de entre 16 y 18 años que habían participado del programa con la intención de ser solistas. Ese fue el inicio de One Direction, la boy band que integró junto a Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson, y el origen de cinco carreras meteóricas en la música.

Finalmente terminaron en tercer lugar en la competencia, pero quedaron bajo el ala del productor y representante Simon Cowell, y desde el inicio de su carrera en la industria de la música One Direction se convirtió en un fenómeno de ventas que robó el corazón de jóvenes al rededor del mundo.

La banda editó cinco álbumes, vendió más de 70 millones de discos en todo el mundo y sus integrantes hicieron cinco giras internacionales, que incluso los trajeron al Estadio Centenario en 2014.

Pero el 25 de marzo de 2015 la banda anunció la salida de Zayn Malik del grupo, quien inició inmediatamente una carrera como solista. One Direction decidió continuar sin él, lanzando su último disco: Made in the AM. .

Sin embargo, One Direction se separó en 2016 y sus integrantes continuar con carreras independientes. Payne –quien también era uno de los compositores del grupo– firmó con la discográfica Capitol Records y un año después lanzó su primer sencillo, Strip That Down, junto al rapero Quavo.

Durante los años el cantautor lanzó nuevas canciones junto a otros artistas como el DJ alemán Zedd o el reggaetonero J Balvin pero no fue hasta 2019 que publicó su primer disco de estudio: LP1.

A nivel personal, Payne mantuvo una relación con la cantante británica Cheryl Cole entre 2016 y 2018. La pareja tuvo su primer y único hijo el 22 de marzo de 2017, un niño llamado Bear Grey Payne.

Payne llegó a Argentina acompañado por su novia Kate Cassid, asistió al concierto de su excompañero de banda Niall Horan en el Movistar Arena a comienzos del mes y fue visto en el concierto de Paul McCartney.

Alcohol, drogas y polémicas

El artista británico se había referido a su adición al alcohol en varias entrevistas, así como a su tratamiento de problemas de salud mental.

"Bebí demasiado durante un tiempo y me involucré en situaciones verdaderamente malas. Llegué a un punto álgido en el que sabía que el alcohol me iba a atrapar y tenía que hacer algo al respecto. Me tiré mucho tiempo bebiendo para escapar del loco mundo que se había creado a mi alrededor. No sabía qué estaba haciendo", dijo en 2019 durante una entrevista con la revista GQ.

"Estuve sobrio durante un año en el que mi único vicio eran los cigarrillos. (...) Quería probarlo. Cumplí todo un año, sin nada de alcohol de por medio, y en ese momento no me di cuenta de que estar sobrio estaba mejorando mi vida. Las cosas en general mejoraron, pero otros aspectos, como mi vida social, se desplomaron. Era el mayor recluta del planeta. Me levantaba a las 5 de la mañana para salir a correr al parque, pero por la noche estaba en la cama a las 7 de la tarde. ¿Es esa una forma de vivir tu vida? Estoy intentando entenderlo y conseguir el equilibrio correcto entre ser un fiestero incorregible y un obseso por el gimnasio", agregó.

Hace tres años, en el pódcast Diario de un CEO de Stephen Bartlett, también se había referido al tema. "Salieron algunas fotos mías en un bote donde estaba completamente hinchado. Yo lo llamo mi cara de pastillas y alcohol. Mi cara era como 10 veces más de lo que es ahora. Simplemente, no me gustaba mucho a mí mismo y tomé la decisión de hacer un cambio", sostuvo.

En el último año Payne estuvo rodeado de polémicas, desde rumores de infidelidades hasta algunas declaraciones sobre su excompañero Zayn Malik y su salida de One Direction.

Su expareja, la modelo Maya Henry, dijo públicamente que fue acosada por el músico a través de su teléfono y sus redes sociales luego de su ruptura. Según publicó el periódico The Sun sus abogados, Marco Crawford y Daniel Cerna, habían pedido una orden de cese y desistimiento contra el músico.

Además, el pasado lunes la modelo dijo en una entrevista en el podcast The Internet Is Dead que el Payne le exigió que se hiciera un aborto sin asistencia médica para evitar que la noticia trascendiera a la prensa.

Llamada al 911 y una investigación en curso: la muerte de Liam Pyne

El servicio de emergencias acudió al hotel Casa Sur del barrio Palermo al recibir una llamada al 911 que alertaba por un hombre "agresivo" que "podría estar bajo efectos de drogas o alcohol", minutos después de las cinco de la tarde.

Ante la llegada del personal policial al hotel, el encargado del lugar "afirmó que sintió un fuerte ruido en el pulmón interno trasero del hotel, y cuando los oficiales arribaron, constataron el fallecimiento de un hombre que se había arrojado del balcón de su habitación", según detalló el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires en un comunicado.

El equipo asistencial comprobó el fallecimiento de Payne. "Después nos enteramos que era cantante de un conjunto musical", dijo el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti, en declaraciones a la prensa.

No estaban claras por el momento las razones de la caída de Payne, que según Crescenti se produjo desde una altura "de alrededor de 13 o 14 metros".

Respecto a su fallecimiento, aseguró que había que esperar a los resultados de la autopsia, pero que el músico "aparentemente tenía fractura de base de cráneo".

Con información de AFP y EFE