Luego de Magui Correa, otra figura de la mañana de Canal 10 se despidió del aire: "Me voy porque yo lo decido"

"Me voy porque yo lo decido, porque es un nuevo proyecto personal que quiero encarar" , dijo la periodista sobre su pasaje a la televisión pública. Durante su último programa, la producción la homenajeó con un video especial recopilatorio, algo parecido a lo que hicieron con su compañera Magdalena Correa, que hace algunos días también dejó el programa para seguir su vida en México.

Bomio aprovechó y también pasó a saludar a sus colegas de La mañana en casa, el programa que continúa el horario en el 10.

Hace algunos días la periodista se había despedido de sus compañeros de Subrayado, con un posteo en donde escribió: "Canal 10 ha sido mi casa por 9 años. Gracias por la oportunidad, por el camino recorrido, por las enseñanzas, por la chance de desarrollarme profesional y humanamente. Me voy con el corazón repleto. Aquí he crecido, aprendido mucho y he sido acompañada por colegas y amigos inmensos. Sin su generosidad nada de este recorrido hubiera sido posible".

"Estoy muy orgullosa de haber sido parte de este equipazo y de llevarme la certeza que nada es sino con los otros, por los otros. Los de antes, los de ahora, los de siempre . Nosotros. Otros proyectos me esperan los amigos quedan. Se agranda mi corazón, gracias", cerró.