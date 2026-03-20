Desvíos de tránsito con motivo del Cosquín Rock

Fuertes embotellamientos de tránsito se registran este viernes en Pocitos, Parque Rodó y Punta Carretas con motivo de los cortes y desvíos en el marco del Cosquín Rock Uruguay 2026, que se realizará el domingo 22 de marzo en la rambla de Punta Carretas.

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E stá interrumpida la circulación en la rambla Presidente Wilson, entre Tabaré y Sarmiento, en sentido hacia el Centro. Además, el viernes 20 a las 21:00 se sumará el corte en la senda sur. Las restricciones se mantendrán hasta la hora 14 del lunes 23, cuando finalicen las tareas de desarme.

Por se motivo, para tomar hacia el centro está recargada la vía de Bulevar España y Sarmiento. Por la rambla no se puede llegar a Bulevar Artigas, pro lo que también están recargadas las calles de Punta Carretas que suben desde la rambla.

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Quienes van hacia el este por la rambla deben desviarse como último punto en el cruce de Julio María Sosa, y no pueden retomar la rambla a la altura de Bulevar Artigas.

La organización decidió postergar 24 horas el evento, del sábado al domingo, ante el pronóstico de lluvias para el día original.

Para el domingo, día del evento, desde las 21:00, se dispondrán servicios especiales de transporte colectivo con salidas desde la terminal de Punta Carretas y desde una terminal provisoria ubicada en el Parque Rodó, sobre la calle Cachón.

Desde Punta Carretas partirán las líneas habituales 17 (Casabó), 76 (Terminal del Cerro), 117 (Plaza Independencia/Ciudad Vieja), 192 (Manga), 328 (Mendoza e Instrucciones), 405 (Peñarol), 582 (Peñarol) y DM1 (Zonamérica).

La comuna indicó que habrá personal inspectivo en la zona para ordenar la circulación y fiscalizar el estacionamiento de vehículos.