Enfermedades de la voluntad, ¿cuáles son?: los recomendados de Picnic

Es día de Pícnic y hoy me meto contigo en ese laberinto interminable que se llama mente humana, para bucear en lo que el padre de la neurociencia, Santiago Ramón y Cajal, llamó “enfermedades de la voluntad” . Siempre me ha fascinado esto de la voluntad porque creo firmemente en su poder, que proviene del carácter pero al mismo tiempo depende mucho de las cartas que nos tocaron en la vida . No es lo mismo tener una voluntad de hierro en una familia que te apoya, te incentiva y tiene los medios para hacerlo, que tener voluntad en otra donde lo que importa es pagar las cuentas del día, con mucha o poca voluntad.

3) Luego viene la “torpeza volitiva”, la dificultad para ejecutar decisiones, aun cuando la intención de actuar esté presente. El científico la definía como un “desajuste” entre el pensamiento y la acción y en esta actualidad está asociada con una palabra muy de moda: procrastinación. Es la incapacidad de llevar adelante proyectos a pesar de tener ideas innovadoras. Qué desperdicio.

4, 5, 6) Además está la inconstancia (falta de perseverancia y cambio frecuente de objetivos), la obstinación (rigidez mental y terquedad para cambiar de rumbo, aún cuando las circunstancias lo exijan) y la indecisión (parálisis en el proceso de elección).

Si trasladamos estas tipologías a más de un siglo después, todo suena bastante contemporáneo. Me interesó esta categorización que puede parecer tan dura e inflexible como las propias enfermedades que describe, porque nos permite pensar sobre nuestra capacidad de autogestión (y la de las personas que nos rodean, sobre todo las más cercanas) y, ojalá, nos impulse a trabajar en la disciplina y la capacidad de adaptación.

“Nadie negaría que quien sabe y actúa es quien cuenta, no quien sabe y se duerme. Rendimos homenaje a quienes aportan obra original a una biblioteca, y se lo negamos a quienes la llevan en la cabeza. Si uno se convierte en un simple fonógrafo, no vale la pena complicar la organización cerebral con el estudio y la reflexión. Nuestras neuronas deben usarse para cosas más sustanciales. No solo para saber, sino también para transformar el conocimiento; no solo para experimentar, sino también para construir”, escribió Ramón y Cajal. Hay certezas que traspasan los siglos. Que tengas una buena semana.

La picada

Para ver

Atrapados. El sur de Argentina es el mejor actor de esta serie basada en una novela de Harlan Coben . La serie tiene varios logros, incluyendo el hecho de que es la primera adaptación audiovisual en Latinoamérica de una obra de este escritor estadounidense de best sellers. Soledad Villamil siempre está bien, pero lo que destaca son los paisajes de la Patagonia que te dejan con la boca abierta. Villamil es Ema Garay, una periodista de investigación que se dedica a desenmascarar criminales y que, en este caso, busca a un pedófilo. Voy por la mitad y está bien, pero no enamora y, en algún punto, te hace pensar en las nórdicas, con las que solo comparte paisajes.

Primos. Ya se puede ver en Disney una de las películas que este año estuvo nominada al Oscar y que le dio la estatuilla por actor secundario al talentoso Kieran Culkin. Un dolor real es una historia de familia, de dolores y duelos. Me gustó mucho. Jesse Eisenberg (que dirige y actúa) y su primo (Kieran) viajan a Polonia para honrar a su abuela judía. Los primos Kaplan, que no pueden ser más diferentes -uno educado y amable, el otro excéntrico, gracioso y depresivo- se reencuentran para volver a sus raíces. Hay mucho humor negro y mucha reflexión sobre la manera en que el pasado influye en el presente.

Superhéroe. Daredevil es un héroe que conocí bastante tarde en el universo Marvel y, aún así, es de mis favoritos. No a todo el mundo le gustan las películas o series de superhéroes. A mí, sí son buenas, me encantan. El mundo audiovisual de Daredevil empezó hace casi una década en Netflix; luego siguieron diversos héroes urbanos de Marvel instalados en Nueva York y ahora Disney tomó la posta y regresar con esta historia en la que el abogado ciego y superhéroe Matt Murdock dejó de ser un “vigilante” y se enfrenta a su archienemigo Wilson Fisk, que se mete en política para ampliar su poder criminal

Las series que se vienen

Para disfrutar

Colonia. Este sábado 5 de abril a las 20 hs se presenta la Orquesta Sinfónica Nacional en el Centro Cultural Bastión del Carmen, Colonia, inaugurando así su gira nacional con el espectáculo Bach & Mendelssohn bajo la dirección de Gabriel Giró y con Mathías Pereyra y Mario Roldós (violines) como solistas. La entrada es libre y acá podés ver por dónde seguirá la gira.

Cerveza. Se viene la Semana de la Cerveza y ya se conoce la grilla de espectáculos que invadirá el Anfiteatro del río Uruguay. Desde el sábado 12 al domingo 20 de abril habrá folclore, cumbia, rock y, con artista nacionales y extranjeros. El cierre lo hará Abel Pintos y Luciano Pereyra. Acá podes ver la agenda día por día.

Invernáculo. Aprovechá este otoño que viene benigno para dar un paseo por el Jardín Botánico, incluyendo visita guidada por el invernáculo, a cargo del guardaparque Camilo Pérez. La visita es gratuita pero hay que inscribirse previamente y los cupos se van rápido. Por consultas 19507840.

Planazo. Este viernes 4 habrá caminata patrimonial más función de Montevideo Inolvidable, la nueva película de Alfredo Ghierra. La visita guiada está a cargo de Peatonal Tours y del propio Ghierra, saliendo desde Plaza Matriz a las 18 hs, para luego ver la película. El tour es de acceso libre y gratuito sin necesidad de reserva previa. La entrada a la función se adquiere en boletería o a través de la web de Cinemateca.

Lana. Si te gusta tejer, bordar, hacer telar o cualquier otra actividad que necesite de la lana, seguro te gustará ir a la Expolana que se hace el sábado 5 en el Mercado Ferrando, de 11 a 20 hs. Además de hilados, talleres y charlas, habrá stands con artesanos que venden sus creaciones.

Italia. Se vienen una linda movida cultural relacionada a Italia. Este sábado 5 habrá fiesta al aire libre en Rodó 1969, de 11 a 22 hs, con música, danzas típicas, exposiciones y gastronomía.

Café. Aviso con tiempo sobre el Festival del Café que se hará el 27 de abril de 11 a 20 hs en el Hotel Cottage de Carrasco, porque estos eventos se suelen llenar pronto y te quedás sin entrada. En esta oportunidad se podrán recorrer los stands y probar, además de aprender. Habrá, además, torneos de Latte Art y Aeropress, así como los clasificatorios para la Expo Café de setiembre.

Y té. A esta altura Colonia es la capital uruguaya del té. El 26 de abril se hará la primera edición de Té y Encuentros en Colonia, un evento con entrada gratuita, con charlas que sí tendrán costo. Acá podés ver el programa . Se realizará en el Hotel de Campo Mon Petit.

Impresión. Es muy bueno lo que está haciendo Buena Letra , un lugar hermoso dedicado a enseñar y preservar las técnicas de impresión. Este sábado hacen un taller llamado Experiencia de Impresión: William Morris, y solo espero que se vuelva a repetir porque quiero hacerlo y esta vez no puedo. Morris fue uno de los artistas más influyentes del siglo XIX, figura central del movimiento Arts & Crafts, en una época en la que dominaba la producción industrial. El taller girará en torno a la experiencia de trabajar con los materiales y las técnicas que empleaba; se podrá imprimir a siete tintas el icónico diseño “Strawberry Thief”, De 10 a 16 hs, no se necesitan conocimientos previos y todos los materiales están incluidos.

Si querés saber más sobre Morris, por cuyos diseños tengo debilidad, mirá acá . Este sábado se inaugura en Londres una nueva exposición en la Galería William Morris, que reúne objetos cotidianos decorados con sus diseños, incluidos muchos que aparecen en fotografías enviadas a la galería por ciudadanos comunes y corrientes.

Leyendo

Me pongo al día con las lecturas. Acabo de terminar La isla de las mujeres del mar de Lisa See y me gustó, sobre todo porque cuenta la historia única de resiliencia y sufrimiento del pueblo coreano. Me interesó también conocer la tradición de las haenyeo, las buceadoras profesionales de la isla de Jeju, famosas por sumergirse en el océano sin equipo, para recolectar mariscos, algas y otros productos del mar.

Estoy empezando La traición de mi lengua , una novela corta de la escritora argentina Camila Sosa Villada, que tal vez conocés por su primer y muy buen libro, Las malas. En la mesa de luz tengo otro libro relativamente corto, Retratos de jazz , de Haruki Murakami y Makoto Wada, que es para leer de a poco, porque recorre en palabras e imágenes las vidas de grandes jazzistas. Hasta ahora no tenía ni idea de que el exitoso Murakami fue durante años propietario de un club de jazz llamado Peter Cat.

Y estoy ya espiando, con toda la voluntad de leer completo, el libro Huellas que no se borran. Crónica de los años junto a Wilson en defensa de la democracia, una publicación coral de Mariana Zabala en la que se reúnen los relatos y vivencias de muchos de los jóvenes que acompañaron al líder nacionalista.

Recreo

La dupla del deseo

Si a un croissant le sumás un helado, ¿qué sale? Una delicia a la que es imposible resistirse. Si el croissant y el helado artesanal es de Saint Germain, bingo. Prueben esta delicia en la que la masa hojaldrada y crocante hace de cucurucho para la línea de helados que desde hace un tiempo hace la cadena de pastelería francesa más uruguaya del condado. Hay vainilla francesa / Pistacho / Chocolate / Chocolate blanco con crujiente de maíz / Avellana / Frutilla a la panna / Frutilla al agua / Maracuyá. Ya me costaba mucho resistirme al croissant de almendras. Y ahora esto…

Chau chau adiós

Leí por acá que están preparando cuatro películas sobre los Beatles . Los actores prometen, la historia es genial, la música trasciende tiempo y espacio. Ojalá que nada salga mal. Mientras tanto, me despido con Across the universe : “Words are flowing out / Like endless rain into a paper cup / They slither while they pass / They slip away across the universe”

“Las palabras fluyen / Como una lluvia interminable en un vaso de papel / Se deslizan al pasar / Se escabullen por el universo”