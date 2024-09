Paul McCartney en Uruguay: qué se puede llevar al show, horarios y todos los detalles del espectáculo

Habrá dos teloneros antes de que el exBeatle salga a escena. Uno será uruguayo, y su presentación comenzará a las 19.15. Luego habrá un artista extranjero que tocará a las 20. Desde la producción aún no se ha develado quienes serán estos artistas.

El show de McCartney comenzará a las 21 horas, y se aclara que será puntual.

¿Cuánto dura el show de Paul McCartney y cómo es el repertorio?

La duración total del espectáculo es de casi tres horas, como ya pasó en sus presentaciones anteriores en Uruguay. En total, el espectáculo reúne unas 36 canciones, que cubren casi toda la carrera musical de McCartney, incluyendo canciones de The Beatles, Wings, y su carrera solista.

En esta gira no faltan los momentos cumbres del espectáculo, que ya se vieron en sus presentaciones anteriores en Montevideo: el potente triplete Let it be - Live and let die - Hey Jude, homenajes a sus excompañeros John Lennon y George Harrison, y clásicos como Blackbird, Maybe I'm amazed, y Love me do.

¿Qué se puede llevar (y qué no) al show de Paul McCartney?

Desde la producción se especifica que se pueden llevar al show los siguientes artículos:

Bolsas, riñoneras y mochilas (de hasta 21x29,7 centímetros)

Botellas de hasta 600 mililitros

Celular

Tapones para los oídos

Pilots con capucha

Largavistas

Cámaras digitales con lente fijo

Maquillaje

Medicamentos con receta

Chicles

Baterías recargables

Termo y mate

Sombreros, gorras y lentes de sol

Productos de higiene femenina

Esto es lo que no se puede llevar:

Armas

Fuegos artificiales

Punteros láser

Computadoras

CDs o discos

Banderas con palos

Sustancias inflamables

Drogas

Comida o bebida

Luces brillantes

Mochilas grandes

Sillas

Bicicletas, patinetas o similares

Drones

Pistolas de agua

Instrumentos musicales

Bocinas de aire comprimido

Lapiceras o pintura de lata

Carteles publicitarios

Cámaras profesionales

Cadenas

Pelotas

Peluches

Bebidas alcohólicas

Conservadoras

Animales (salvo perros de servicio)

¿Cómo se espera que esté el clima para la hora del show?

Según datos de Inumet, se espera que para este martes la temperatura máxima sea de 20 grados y la mínima de 12°C.

Si bien hay una alerta vigente para este lunes por tormentas fuertes, no se esperan precipitaciones para el día del show. Inumet señala que estará "nuboso y cubierto", con vientos de entre 10 y 40 km/h.