¿Estamos preparando a nuestros hijos para el mundo que les toca vivir?

Las pantallas, la atención, la frustración, los vínculos y las habilidades que necesitarán las nuevas generaciones fueron algunos de los temas abordados en un nuevo episodio especial de MP Talks, el ciclo impulsado por El Observador junto a Medicina Personalizada.

En esta oportunidad, el programa contó con la participación del Dr. Esteban Vaucheret , pediatra, neuropediatra, jefe del Servicio de Neurología Infantil del Hospital Italiano de Buenos Aires y presidente de la Sociedad Argentina de Neurología Infantil, quien visitó Uruguay para compartir una conversación junto al Dr. Alfredo Cerisola , pediatra, neuropediatra y profesor de Neuropediatría en la Facultad de Medicina de la UDELAR.

A lo largo del encuentro, ambos especialistas reflexionaron sobre una pregunta que atraviesa hoy a muchas familias: ¿cómo acompañar a niños y adolescentes en un mundo que cambia cada vez más rápido?

Uno de los principales ejes de la conversación fue el impacto de la tecnología en la vida cotidiana. Lejos de plantear una mirada alarmista, los especialistas coincidieron en que las pantallas son herramientas que pueden tener efectos positivos o negativos según el uso que se les dé. Sin embargo, señalaron que hoy forman parte de muchas de las consultas vinculadas al desarrollo infantil, ya que pueden influir en aspectos como la atención, el sueño, la regulación emocional y la comunicación.

También destacaron la importancia de los espacios de diálogo dentro de las familias. Según explicaron, las conversaciones cotidianas, el juego compartido y los momentos sin dispositivos siguen siendo fundamentales para el desarrollo del lenguaje, la capacidad de relacionarse con otros y el aprendizaje.

Otro de los temas que ocupó parte de la charla fue la frustración. En una época marcada por la inmediatez, Vaucheret y Cerisola coincidieron en que aprender a tolerar que las cosas no siempre salen como uno espera es una habilidad esencial para la vida.

Dr. Alfredo Cerisola

“Volver a intentarlo” fue una de las ideas que atravesó la conversación. Los especialistas señalaron que acompañar a los niños no implica evitarles toda dificultad, sino ayudarlos a desarrollar herramientas para afrontar desafíos, aprender de los errores y seguir adelante.

Hacia el final del episodio, ambos reflexionaron sobre cuáles son las capacidades que probablemente tendrán mayor valor en el futuro. Además de los conocimientos tradicionales, destacaron habilidades como la organización, la autonomía, la capacidad de resolver problemas, el trabajo en equipo y la construcción de vínculos saludables.

Porque si bien el mundo cambió y la tecnología transformó muchas de las formas en que aprendemos y nos relacionamos, algunas preguntas siguen siendo las mismas: cómo ayudar a los hijos a crecer, a desarrollar confianza en sí mismos y a construir las herramientas necesarias para desenvolverse en la vida.

Con una mirada cercana y accesible, el episodio invitó a madres, padres y cuidadores a reflexionar sobre los desafíos de la crianza actual y sobre el papel que tienen las familias en el desarrollo de las nuevas generaciones.