Con fecha 25 de junio de 2026 el Banco Central del Uruguay aprobó el “Fideicomiso Financiero Peninsula Uruguay” e inscribió en el Registro del Mercado de Valores que lleva dicha institución los Certificados de Participación (“CP”) antes mencionados.

Amicorp Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. (“Fiduciario”) - en calidad de Fiduciario - ofrece en suscripción los CPs antes indicados.

Las condiciones de suscripción, integración y emisión constan en el Prospecto de Emisión del “Fideicomiso Financiero Peninsula Uruguay”, cuyas copias se encuentran a disposición de todos los interesados en el domicilio del Fiduciario (Avda. Luis Alberto de Herrera 1248 World Trade Center Torre II Of. 1507).

El objeto del Fideicomiso Financiero Peninsula Uruguay es la emisión por parte del Fiduciario de los CPs bajo el Programa, a favor de los Titulares que los integren, para que, con el producido de su colocación, el Fiduciario busque generar rentabilidad para los Titulares a través de la inversión en:

(a) Inversiones Inmobiliarias en Uruguay a ser desarrolladas y/o gerenciadas por Altius (sujeto a lo establecido en el Capítulo 10 (Política de Inversión) del Prospecto y en la cláusula 3.14 del Contrato de Fideicomiso); e

(b) Inversión en Instrumentos Financieros.

El Fideicomiso tendrá por finalidad la estructuración de un portafolio de inversión en activos inmobiliarios situados en Uruguay, que permita a sus inversores obtener rentas de forma consistente y ganancias de capital, minimizando los riesgos de mercado y procurando, dentro de un marco de seguridad adecuado, obtener atractivas tasas de retorno.

Estas inversiones se realizarán según lo especificado en el Plan de Negocios y en la Política de Inversión. Para una mayor explicación sobre los objetivos, la estrategia, y el funcionamiento del Fideicomiso véase el Capítulo 9 (Plan de Negocios) y el Capítulo 10 (Política de Inversión) del Prospecto. La suscripción de los CPs se realizará en la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A. (BEVSA) y Bolsa de Valores de Montevideo S.A. (BVM) y se dividirá en cuatro tramos: uno minorista, un tramo para Intermediarios, un tramo para el Administrador, y un tramo Mayorista. La suscripción del Tramo Minorista se realizará el día 12 de agosto de 2026 en el horario de 10 a 12 hrs. con un monto máximo de suscripción de U$S 8.000.000, el monto máximo de suscripción por cuenta inversora será del equivalente en U$S a UI 500.000. La suscripción del Tramo Intermediario se realizará en BEVSA y BVM el día 13 de agosto de 2026 entre las 10hs y 12hs con un monto máximo de US$ 14.000.000 menos el monto que se hubiera adjudicado en el Tramo Minorista. La suscripción del Tramo Administrador, en el cual solo podrá suscribir el Administrador (LATAM REAL ESTATE ADVISORS S.R.L.), se realizará en BEVSA y BVM el 14 de agosto de 2026 entre las 10hs y las 12hs (por un monto equivalente al 2,5% del Monto Mínimo de US$ 20,000,000), la suscripción del Tramo Mayorista, se realizará en BEVSA y BVM el 14 de agosto de 2026 entre las 10hs y las 12hs, hora en la cual se cerrará el período de suscripción (“Cierre del Período de Suscripción”).

Tanto en el diseño de la estructura e implementación, como en todo el proceso, el Fiduciario y el Organizador contaron con el asesoramiento de Guyer & Regules.

Montevideo, 3 de agosto de 2026.

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1- La inscripción del Fiduciario en el Registro del Mercado de Valores del Banco Central del Uruguay sólo significa que el emisor de valores ha cumplido con los requisitos establecidos legal y reglamentariamente, sin que dicha inscripción signifique que el Banco Central del Uruguay exprese un juicio de valor acerca del Fiduciario ni sobre su futuro desenvolvimiento.