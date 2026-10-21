El TAS falló a favor de Estudiantes de La Plata y Marcos Rojo podrá jugar la revancha ante Flamengo

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), a poco más de 24 horas del enfrentamiento, anunció que falló a favor de Estudiantes de La Plata y Marcos Rojo podrá jugar la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, este jueves en el Maracaná, luego de que la Conmebol haya rechazado su inscripción.

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El elenco platense fue en busca del defensor que jugaba en Racing ante la suspensión de su zaga central, Leandro González Pirez y Tomás Palacios, para la ida ante el Mengao en La Plata y, tras una larga negociación, concluyó de manera positiva y el futbolista rescindió con La Academia para firmar en el club que lo vio nacer.

Con el mercado de pases cerrado, Estudiantes recurrió a la lesión de Gabriel Neves para poder inscribir al exfutbolista de Boca Juniors y de la Selección Argentina, que se reunió personalmente con el presidente de la AFA Claudio Tapia para intentar destrabar su situación.

Marcos Rojo habilitado tras el rechazo de Conmebol No obstante, una vez que Rojo quedó inscripto en AFA para poder disputar el Torneo Clausura, llegó el turno de incluirlo en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Sin embargo, Conmebol le bajó el pulgar y quedó afuera de los convocados para el compromiso en el estadio UNO, por lo que Ramiro Funes Mori fue titular.