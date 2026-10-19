Entre la gloria y el susto: el impactante momento del ex Nacional, Bruno Damiani, tras marcar su noveno gol en siete partidos en la MLS

El delantero uruguayo Bruno Damiani volvió a ser protagonista absoluto en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, aunque esta vez la jornada dejó sensaciones encontradas tras un duro impacto en la cabeza que encendió las alarmas de su equipo.

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Durante el segundo tiempo del encuentro en el que Philadelphia Union igualó 2-2 frente a Charlotte FC -en el que volvió a anotar un gol-, el delantero sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

A pesar del dolor y mientras desde el banco de suplentes ya preparaban una modificación de urgencia por precaución ante una posible conmoción cerebral, Damiani -exfutbolista de Nacional- permaneció unos instantes en cancha, demostrando su característico coraje.

Fue en ese lapso donde ocurrió lo increíble: a los 73 minutos, con la pelota a pique en el borde del área, sacó un potente remate de zurda directo al palo que terminó convirtiéndose en el empate 2-2 definitivo.

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Con este tanto -elegido además como el gol de la fecha-, el uruguayo sumó su 12º tanto de la temporada en la MLS.

El presente de Bruno Damiani y el susto

El presente de Bruno Damiani es sencillamente demoledor: registra nueve goles en sus últimos siete partidos y acumula cuatro conquistas en sus últimas tres presentaciones, rendimiento que le valió ser elegido como el mejor jugador del partido.

Sin embargo, a los 82 minutos y tras ser evaluado nuevamente en la cancha, la sanidad resolvió su salida para darle paso a Malik Jakupovic.

Medios especializados como el prestigioso sitio local Philly Soccer Page y los reportes médicos posteriores confirmaron que el cambio obedeció al protocolo estricto de conmoción (Concussion Protocol) tras la sospecha de un cuadro derivado del impacto recibido.

De momento, el cuerpo médico de Philadelphia Union mantiene al atacante bajo un riguroso seguimiento para realizar estudios más profundos, evaluar la evolución de los síntomas y descartar cualquier tipo de secuela mayor antes de autorizar su retorno a las prácticas.