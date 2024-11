¿Quién es Brisa Marcos, la influencer que alborotó al fútbol argentino al aparecer en una fiesta de jugadores de Independiente?

Marco Pellegrino, Diego Tarzia, Felipe Loyola, Santiago Toloza, Kevin Lomónaco e Ignacio Maestro Puch aparecieron en las imágenes.

Pellegrino, Tarzia y Toloza fueron luego apartados del plantel y no estuvieron en el empate ante Godoy Cruz por 1-1, en Avellaneda el sábado pasado.

Una cuenta de X publicó una serie de supuestos chats entre el organizador de la fiesta y el representante de varias de las mujeres que participaron del encuentro en el yate, entre ellas Brisa Marcos y la exparticipante de Gran Hermano, Flor Regidor.

"CHISME Y PROSTlTUClON VIP. Botineras casadas vs Gatos botineros. Aprovecho la separación de Enzo Fernández con Valentina p/ mostrar lo q me mandó la esposa de un jugador de Independiente. Consiguió las tarifas de las que fueron al yate. Uno está casado y hay bardo", dijo la cuenta @ladymoskigna, que se presenta como "periodista de espectáculos, productora de tv, cine y radio, y creadora de contenidos", además de fanática de Lady Gaga.

Ante semejante acusación, Marcos respondió el posteo diciendo: "No me gusta ventilar mi vida, pero ya me cansó este puterío barato y que ensucien mi nombre con cualquier cosa, no soy ningún gato vip, salía con Tarzia. ¿Contentos? Bueno no jodan más, ya lo confirmé, sean felices".

WhatsApp Image 2024-10-31 at 20.52.07.jpeg

Ricardo Bochini, uno de los máximos ídolos de la historia de Independiente se refirió al tema: “Yo nunca fui a ninguna fiesta, pero en el día libre vos podías hacer cualquier cosa, mientras sea algo normal. En tu casa, si salís o en cualquier lado. Después tenés que llegar bien al entrenamiento, trabajar bien y ser profesional”, expresó en el programa Vieja Escuela.

Tarzia, señalado por Brisa Marcos como el jugador con quien "sale", se expresó en un comunicado pidiendo disculpas: "Quiero pedirles disculpas a mis compañeros, cuerpo técnico y especialmente a los hinchas, por haber tenido conductas que incumplieron las normas de convivencia internas de una institución tan grande como Independiente. Sin dudas, aprenderé de esto para mejorar".

El entrenador Juan Vaccari lo sigue teniendo al margen del plantel.