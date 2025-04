"Se arrimó y me dijo muchas cosas": Washington Aguerre contó su cruce con Hugo Rodallega y cómo terminó la historia en el túnel; mirá el video

El golero sonrió, lo miró, y luego hizo como que le miraba el nombre de la camiseta, como para averiguar quién era el que le hablaba. El juez del partido le sacó amarilla al ex Peñarol.

Luego, el juego continuó y en el segundo tiempo Rodallega le marcó de penal a Aguerre, pero el equipo de Bava no pudo igualar y perdió de local, por lo que siguen los cuestionamientos al entrenador que cayó en su segundo partido consecutivo.

El DIM, por su parte, volvió a ganar luego de un mes y medio.

Lo que dijo Washington Aguerre sobre el cruce con Hugo Rodallega

En una reciente entrevista le preguntaron a Aguerre qué pasó en Bogotá con Rodallega.

“No, son cosas de partidos que pasan y bueno, a mi manera de ver, yo siempre fui de que todo lo que pasa dentro del campo se queda ahí”, contó a El VBar Caracol.

“Fue justo en un saque de arco nuestro que voy a jugar en largo, ya la hinchada de Santa Fe me tenía todo el tiempo a los gritos, y da la casualidad que justo en un saque largo que tengo sale el gol de nosotros y salí festejando el gol, y era solamente la hinchada de ellos en ese sector y se los grité”, repasó.

“A la jugada siguiente, Rodallega se arrimó y me dijo muchas cosas, pero yo lo tomé muy tranquilo, no le di importancia. El tema de no responderle y querer saber quién era el jugador creo que lo hizo enojar un poco más y eso fue lo más divertido”, agregó.

Pese al cruce, todo terminó en bueno términos entre ambos futbolistas.

“Pero la verdad que todos sabemos la trayectoria de Rodallega, la clase de jugador que es y después del partido, cuando terminó, ahí en el túnel nos dimos un abrazo, me felicitó, lo saludé y la verdad que para mí es un gusto enfrentarme a jugadores de gran nivel como él”, dijo Aguerre.