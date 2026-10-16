Eduardo Varela, el árbitro que estrenó la tarjeta electrónica en Nacional vs Rentistas, con Referí: cómo funcionó la herramienta, las mejoras que propuso y los memes

Este jueves por la noche el partido entre Nacional y Rentistas por la Copa AUF Uruguay , que culminó con victoria 3-0 del tricolor , fue el escenario del estreno de la " tarjeta electrónica ", un celular que sustituye a las tarjetas amarilla y roja , y permite registrar las incidencias del encuentro.

Eduardo Varela fue el árbitro principal del encuentro y el encargado de utilizar por primera vez este dispositivo en cancha, luego de que semanas atrás el dispositivo no fuera utilizado por el juez central del encuentro entre Defensor Sporting y Plaza Colonia por problemas de luminosidad al mostrar las tarjetas en la pantalla.

El nuevo dispositivo, desarrollado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la empresa uruguaya REFe, fue comentado en las redes sociales y generó que Varela quedara como protagonista de cientos de memes.

En una entrevista con Referí, en la que explicó cómo funciona la nueva herramienta y las mejoras que entiende podría tener, el árbitro contó entre risas que su celular estaba explotado de mensajes tras el partido , con muchas publicaciones que le parecieron graciosas.

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"Hay una que estoy sacando la amarilla que el jugador dice 'mirá la patada que me pegó', y yo le respondo 'pará que mi mujer está cagando a pedos a mi hijo', jajaja. Hasta stickers de que estoy sacando el Mercado Pago me llegaron", declaró Varela, que siente que esta "exposición mediática" es "positiva". "Que no se hable de los árbitros es positivo, mientras pasemos más desapercibidos mejor", expresó el juez en una entrevista con Referí.

El análisis de Eduardo Varela de la tarjeta electrónica, y cómo se utiliza

Eduardo Varela expulsando a Nahuel Gelos con la tarjeta electrónica Foto: Enzo Santos/ FocoUy

El árbitro de 39 años quedó conforme con la herramienta que estrenó este jueves. "Es todo muy nuevo, y una experiencia que sorprendió, lo tomamos de forma muy seria", explicó.

El celular que opera como tarjeta tiene dos botones, uno para mostrar la amarilla y otro para la roja. Para anotar estas y todas las incidencias del partido, Varela explicó que en la pantalla se ven los escudos de los dos equipos que disputan el encuentro, y al apretar en ellos se muestran todos los jugadores de cada equipo, a los que se les puede anotar lo que corresponda, desde tarjetas hasta los cambios y los goles.

"También hay un botón que te permite grabar un audio para explicar el causal de la tarjeta, o recordar qué dijo un jugador si se desubicó y fue expulsado. Además se pueden sacar las incidencias si fueron anuladas por VAR, y se puede anotar que fue por eso", continuó el juez.

Para el referí esta herramienta le "ahorra tiempo" en la cancha, ya que con el formato tradicional de tarjetas los jueces deben anotar detrás de las tarjetas el causal y el minuto de cada incidencia con lapiz. "No desconcentra más, uno cuando va a anotar con el papel también agacha la cabeza como con este celular", agregó.

A esto se suma que el dispositivo también le ahorra a los árbitros centrales anotar todas las incidencias de los encuentros en el Comet, el sistema de FIFA que utiliza la AUF para los registros de los partidos.

"Todavía no vi el formulario de este partido, fue una mañana complicada, pero sin este aparato tenés que inscribir jugador por jugador, todas las incidencias, media horita por partido te lleva. Para nosotros que estamos en Primera o Segunda (categoría) es un partido por fin de semana, pero para los de Formativas pueden ser seis o siete", valoró el colegiado, que aclaró que de todas formas seguirán revisando lo que anote el dispositivo "por las dudas" y tienen que seguir subiendo la foto de los formularios físicos al sistema.

Las mejoras que propuso Eduardo Varela a la tarjeta electrónica tras el partido entre Nacional y Rentistas

Eduardo Varela amonestando a Carlos Techera con la tarjeta electrónica Foto: Enzo Santos/ FocoUy

Tras el encuentro, Varela pudo conversar con Mauro Sacco, director de REFe que estaba presente en el vestuario, y le propuso algunas posibles mejoras al invento.

Una de las principales críticas al proyecto es la "visibilidad" de las tarjetas, algo que impidió que se estrenaran en el encuentro entre Defensor y Plaza, y que recibió algunos comentarios negativos en redes tras el partido entre Nacional y Rentistas.

En ese sentido, el juez central le propuso a los desarrolladores colocar un "LED" alrededor de la pantalla para que todo los espectadores en cancha puedan ver qué tarjeta se sacó. "Esto es un espectáculo, el público debe ver lo que está pasando", añadió.

Además, Varela le dijo al director que "estaría bueno" que la incidencia que anota uno de los cuatro árbitros se sincronizara con los aparatos de sus compañeros, ya que a veces no todos anotan todas las incidencias por el desarrollo del encuentro, pero Sacco le explicó que esto es "difícil" ya que los celulares no están conectados.

"El aparato no utiliza internet, se sincroniza antes del partido y recién después del partido. Hay que ver si hay alguna forma rara de conectarlos", detalló el juez del encuentro.

La polémica del offside en el gol anulado a Rentistas

Según Varela, hubo dos jugadas "polémicas" en el partido de este jueves, pero valoró que no tuvo "críticas" por sus resoluciones. Una fue la tarjeta roja a Nahuel Gelos, que entiende estuvo bien resuelta, y la otra fue el gol anulado a Rentistas a los 80 minutos.

En primera instancia Varela convalidó el gol de Lautaro Dufur, pero luego fue a conversar con su asistente Amador de Prado y lo anuló, en un proceder que generó dudas sobre qué fue lo que sucedió.

Según el árbitro central, el problema fue que el "intercomunicador" con el que hablan los árbitros "no andaba muy bien", por lo que en la jugada no hubo comunicación entre él y su asistente.

Varela valoró que De Prado "no corrió" al medio para convalidar el gol y se quedó parado cerca del área esperándolo, lo que llevó al juez a acercarse para hablar.