Joaquín Papa, entrenador de Liverpool, desdramatizó la derrota ante Juventud: "El equipo está enterísimo"

"Juventud sabía que iba a ser duro, acá perdió poco, tiene grandes jugadores, sabíamos que nos teníamos que cuidar de sus transiciones y si bien el gol fue así, creo que no sufrimos eso después del gol. El partido fue parejo, lo controlamos, por momentos jugamos bien, por jugamos fuimos mejores y generamos chances, pero tocó perder", analizó.

"Teníamos que corregir alguna cosa con la pelota, tener un poco más de paciencia para llegar a los duelos por afuera y poner pelotas al área y a la vez cuidarnos de las transiciones", manifestó.

"Trataremos de que el parate no afecte en nada. Esta semana fue normal, los jugadores están súper enfocados, tranquilos. No hay demasiada tensión, solo la necesaria. No pudimos y ahora van a ser dos semanas, un poco más largo para afrontar el partido con Cerro largo que es un duro rival y hay que tratar de ganarlo; están muy bien los jugadores", remarcó Papa.

"Tuvimos mérito de sacar una ventaja que nos permitía un traspié. Tratamos de especular lo menos posible, tenemos potencial para salir a ganar, no jugamos con eso antes del partido, sin dudas. La ventaja obtenida antes nos da un margen más preparándos para el partido con Cerro Largo", concluyó.