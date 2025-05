Los ex Nacional que volvieron al Gran Parque Central y el campeón del mundo sub 20 que quiere jugar en los tricolores y recibió su camiseta en el partido por Copa Libertadores

Dos jugadores formados en Nacional que integran la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y un campeón del mundo sub 20 con la celeste estuvieron este miércoles en el Gran Parque Central para ver el partido de los albos ante Atlético Nacional de Medellín por la Copa Libertadores.

Los futbolistas estuvieron en un palco y siguieron el partido que los tricolores ganaron por 1-0, resultado que no le alcanzó para acceder a la Copa Sudamericana.

Los ex Nacional que estuvieron en el Gran Parque Central fueron Mathías Olivera, quien fue campeón con Nápoli en Italia, y Franco Israel, el golero que también levantó copas con Sporting de Portugal.

Además, recibieron camisetas tricolores y se sacaron fotos junto al vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, y el directivo Antonio Palma.

El campeón sub 20 que quiere jugar en Nacional

Otro futbolista que estuvo en ese palco fue el campeón del mundo sub 20 Fabricio Díaz, quien también fue campeón en Qatar, donde juega desde su traspaso desde Liverpool.

Fabricio Díaz con la camiseta de Nacional en el Gran Parque Central Fabricio Díaz con la camiseta de Nacional en el Gran Parque Central GBG

El volante se llevó la camiseta de Nacional con el número 29 y su nombre “Fabri”.

Díaz, capitán de la sub 20 de Uruguay campeona del mundo en 2023, ha manifestado su deseo de jugar en los tricolores, club del que es hincha y al que sigue a la distancia y ahora también en el Gran Parque Central.

En noviembre de 2024, Díaz ya había manifestado sus ganas de jugar por Nacional.

"A mí nunca me llamaron, nunca me mandaron una propuesta, nunca hubo un contacto, pero yo siempre lo dije: jugar en Nacional es lo que quiero. Sea hoy, sea mañana o en cinco años", declaró este miércoles Díaz en 100% Deporte que se emite por Sport 890.

Franco Israel, Mathías Olivera y Fabricio Díaz en el palco de GBG en el Gran Parque Central Franco Israel, Mathías Olivera y Fabricio Díaz en el palco de GBG en el Gran Parque Central GBG

"A veces no es decisión mía porque pasa por muchas cosas: el momento, el club si acepta o no, tengo contrato allá, no es solo una decisión mía", agregó.

Su equipo lo pagó en más de € 6 millones en setiembre de 2023 y el jugador tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028.

"Siempre lo dejo en manos de Pablo mi representante, y después se verá", agregó. A Díaz lo representa Pablo Boselli de Global Bussiness Group.

Además, manifestó que de chico su ídolo era el Chino Álvaro Recoba.