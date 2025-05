El campeón mundial sub 20 con Uruguay que volvió a manifestar su mayor deseo: "Jugar en Nacional es lo que quiero"

Un campeón mundial sub 20 que tuvo un fin de semana de festejo en el fútbol internacional, volvió a demostrar sus ganas de jugar en Nacional y reveló quién era su ídolo cuando era chico.

El jugador en cuestión es Fabricio Díaz , formado en Liverpool y que en 2023 fue campeón del mundo con la selección de Uruguay a nivel sub 20.

En noviembre de 2024, Díaz ya había manifestado sus ganas de jugar por Nacional.

"A mí nunca me llamaron, nunca me mandaron una propuesta, nunca hubo un contacto, pero yo siempre lo dije: jugar en Nacional es lo que quiero. Sea hoy, sea mañana o en cinco años", declaró este miércoles Díaz en 100% Deporte que se emite por Sport 890.

"A veces no es decisión mía porque pasa por muchas cosas: el momento, el club si acepta o no, tengo contrato allá, no es solo una decisión mía", agregó.

Su equipo lo pagó en más de € 6 millones en setiembre de 2023 y el jugador tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028.

"Siempre lo dejo en manos de Pablo mi representante, y después se verá", agregó. A Díaz lo representa Pablo Boselli de Global Bussiness Group.

Además, manifestó que de chico su ídolo era el Chino Álvaro Recoba.