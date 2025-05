Los resultados que se tienen que dar para que Nacional clasifique a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, y mirá contra qué rivales le tocaría jugar luego

Pero para no depender exclusivamente de que Internacional de Porto Alegre como local y a la misma hora, le deba ganar a Bahia por el Grupo F, tendrá que ganar por al menos dos goles.

Si en Porto Alegre, Bahia empata o gana de visitante, Nacional quedará eliminado también de la Copa Sudamericana.

Lo mismo sucederá si los dirigidos por Pablo Peirano empatan o pierden.

En tanto, si el tricolor vence por dos goles, allí comenzará a ver qué sucede en el otro partido.

Si Internacional le gana a Bahia por un gol y Nacional lo hace por dos tantos, quedan iguales en puntos y en diferencia de goles, por lo que habrá que ver quién está mejor en goles a favor.

20250402 FBL - LIBERTADORES - ATLNACIONAL - NACIONALURU Nacional's defender #13 Emiliano Ancheta (front) and Atletico Nacional's Uruguayan defender #13 Camilo Candido fight for the ball during the Copa Libertadores group stage first round football match b

Emiliano Ancheta y Camilo Cándido

Foto: Jaime Saldarraga / AFP