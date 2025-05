Pablo Peirano habló tras la eliminación de Nacional de toda competencia internacional y los silbidos al chileno: "No somos 'Villalbadependientes', no faltó actitud y a Vargas lo elegí por oficio"

"El torneo de la Copa Libertadores lo encaramos para campeonar, pero no pudimos cumplir con el objetivo, más allá de la serie y de que ganamos hoy. Hay maneras también de no quedar en la competencia y nos duele no poder continuar, por algunos detalles en el correr de la copa. Estoy contento entre comillas por algunos muchachos jóvenes que están haciendo las primeras armas y hay que seguir construyendo para lo que viene", comenzó explicando el técnico albo.

Y añadió: "El primer tiempo fue muy distinto al segundo para los dos equipos. No teníamos la pelota en ataque y cada vez que queríamos crecer, regresábamos rápido al bloque defensivo. También teníamos el viento a favor que no nos favorecía mucho, pero después ganamos los laterales, más allá de la posesión de ellos en la primera parte. Ellos sobre el final tuvieron alguna tras nuestro gol".

Consultado acerca de que Nacional tuvo poca actitud en el primer tiempo, Peirano fue drástico: "Discrepo con esa opinión, no fue actitud, nos superaron en juego, nos manejaron la pelota porque no teníamos los espacios cortos. Nos superó el juego del rival".

20250528 Emiliano Ancheta de Nacional se lamenta ante Atlético Nacional por la Copa Libertadores Emiliano Ancheta de Nacional se lamenta ante Atlético Nacional por la Copa Libertadores FOTO: L. Carreño

Sobre por qué jugó el chileno Eduardo Vargas como titular en lugar de Gonzalo Petit, dijo: "A Eduardo lo elegí por oficio, por delantero, por estar acostumbrado a estos juegos. Lo hizo muy bien, presionó, y se brindó al máximo. Es mejor este tipo de competencia para él que para Gonzalo (Petit) que está en etapa de aprendizaje".

Esta vez, Lucas Villalba no pudo desnivelar con su juego en velocidad.

Al respecto, Peirano indicó: "Tenemos un jugador desequilibrante por la banda como Lucas (Villalba) y buscamos llegar con sociedades junto con los laterales, pero a veces los equipos se cierran bien y la velocidad no es algo determinante".

Y añadió: (Camilo) Cándido lo controló, no me pareció ver a (William) Tesillo desdoblándolo. No podía progresar por ese lado. Encontramos un gran rival, parejo, con jugadores de selección. No somos "Villalbadependientes", sí tenemos un jugador determinante y hay que aprovecharlo cuando se utiliza, como ellos tuvieron a (Kevin) Viveros quien atacó muy bien los espacios".

El público silbó las salidas de Eduardo Vargas y de Rómulo Otero.

20250528 Eduardo Vargas de Nacional ante Atlético Nacional por Copa Libertadores Eduardo Vargas de Nacional ante Atlético Nacional por Copa Libertadores FOTO: L. Carreño

Con relación a eso, Peirano sostuvo que el chileno "es un jugador con mucha experiencia que es muy valorado por sus compañeros y por nosotros. Acepto la evaluación del público, la gente tiene todo el derecho de expresarse, como yo de cuidar a los futbolistas. Esto sucede en todos los equipos, no solo en Nacional. Estamos en un equipo grande y estamos acostumbrados a que la gente se exprese".

El DT tricolor también admitió que para el partido del domingo contra Montevideo City Torque, "no va a llegar ninguno de los cuatro lesionados", es decir, Yonatan Rodríguez, Sebastián Coates, Jeremía Recoba y Diego Herazo.