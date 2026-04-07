HSBC Uruguay vuelve a ser reconocido por Euromoney como líder en comercio exterior y garantías: qué explica su dominio en el ranking

La encuesta global de Euromoney , que en esta edición recogió la opinión de más de 12.700 empresas en 96 países sobre el desempeño de las instituciones financieras en sus operaciones de trade finance, volvió a ubicar a HSBC Uruguay en lo más alto del ranking local.

A los reconocimientos globales y regionales de Global Trade Solutions se sumaron nuevamente las distinciones individuales en Uruguay, donde el banco obtuvo el máximo galardón como líder de mercado (Market Leader: Best Trade Finance Provider) por tercer año consecutivo y fue reconocido además por mejor servicio (sexto año consecutivo), tecnología (segundo año consecutivo) y propuesta de productos (nueva categoría).

Este desempeño refleja una estrategia centrada en acompañar a las empresas en cada etapa de su expansión internacional , integrando conocimiento local, alcance global y herramientas tecnológicas diseñadas para simplificar la operatoria diaria. A través de iBanca, su plataforma digital, los clientes pueden gestionar operaciones de comercio exterior y financiamiento de forma 100% remota, ágil y segura, optimizando tiempos y procesos.

“El valor especial de este reconocimiento es que surge de la experiencia real de nuestros clientes. Nos eligen porque encuentran un equipo cercano, especializado y comprometido con entender cada negocio y brindar soluciones a medida para operar en los mercados internacionales”, señaló Alfonso Gutiérrez , Country Head of Global Payments Solutions & Trade and Receivables Finance de HSBC Uruguay.

Nuestro desafío es seguir evolucionando, combinando asesoramiento estratégico, innovación tecnológica y una mirada global que permita a las empresas uruguayas crecer con confianza Nuestro desafío es seguir evolucionando, combinando asesoramiento estratégico, innovación tecnológica y una mirada global que permita a las empresas uruguayas crecer con confianza

El liderazgo alcanzado también evidencia el trabajo coordinado de distintas áreas del banco, que impulsan una banca transaccional cada vez más eficiente y alineada con las necesidades del comercio actual. Para el equipo de HSBC, la innovación no es solo una herramienta tecnológica, sino una forma de acompañar a los clientes en entornos dinámicos y cada vez más competitivos.

En un contexto donde las empresas buscan diversificar mercados y optimizar su financiamiento internacional, el reconocimiento de la encuesta de Euromoney por votación de las empresas Uruguayas reafirma el rol del banco como socio estratégico para el crecimiento, ofreciendo soluciones que combinan cercanía, expertise y visión global.