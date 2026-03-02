IM emitió recomendaciones para promover seguridad y fluidez en el tránsito de cara al inicio de clases

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció una estrategia integral para ordenar la movilidad en los entornos escolares de cara al inicio de clases este lunes 2 de marzo . La comuna informó que trabajará durante todo el año junto a escuelas y colegios para “promover entornos escolares ágiles y seguros” y emitió una serie de recomendaciones para los conductores que lleven a los menores.

La iniciativa comenzó con reuniones de coordinación impulsadas por el Departamento de Movilidad con instituciones educativas de distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la seguridad y la fluidez del tránsito en los horarios de ingreso y salida.

Entre las acciones previstas se encuentra la disposición de horarios diferenciales para el ingreso y egreso del alumnado, así como la utilización de calles alternativas con menor tránsito para el ascenso y descenso de escolares.

También se analiza la ampliación de reservas de espacio para vehículos particulares en horas pico , posibles modificaciones en el flechamiento y señalización de calles y la asignación de personal de las propias instituciones para agilizar el ingreso y salida de estudiantes.

Como complemento, la comuna dispondrá de personal inspectivo que recorrerá periódicamente los centros educativos, con prioridad en circuitos donde confluyen varios establecimientos en zonas de alto flujo vehicular.

La Intendencia indicó que está abierta a recibir invitaciones, consultas y sugerencias a través del correo electrónico [email protected], con el objetivo de construir “un mejor entorno educativo” junto a la comunidad.

Recomendaciones para familias y conductores

La comuna recordó una serie de recomendaciones para madres, padres y personas que trasladan niños en vehículos particulares. Entre ellas, evitar estacionar o detenerse en doble fila y hacerlo el menor tiempo posible en los espacios escolares habilitados. También pidió respetar los lugares destinados al transporte escolar y, de ser necesario estacionar, hacerlo en zonas permitidas, preferentemente en calles aledañas.

Se exhortó además a no estacionar sobre veredas ni en infraestructura para ciclistas, cruzar siempre por lugares habilitados como semáforos o cebras, y utilizar sistemas de retención infantil adecuados al peso y la altura del niño.

Para conductores en general, la Intendencia recomendó evitar en lo posible los entornos escolares en los horarios de mayor movimiento —entre las 8:00 y las 9:00 y entre las 16:00 y las 17:30—, disminuir la velocidad en esas zonas y ceder el paso a peatones.