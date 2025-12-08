La carrera solidaria que reunió a más de 5000 personas: ¿quiénes se quedaron con el podio de la Enfoque Bimbo Global Race?

Alcanzando su décima edición, Grupo Bimbo , la empresa de panificación más grande del mundo, celebró una nueva Bimbo Global Race en Uruguay. Este año, en alianza con Centro Deportivo Enfoque y denominada Enfoque Bimbo Global Race 5K RUN, la competencia reunió a 5000 corredores y fanáticos del running en Montevideo para celebrar una jornada que combina el deporte con la solidaridad.

Martín Cuestas obtuvo el primer puesto en la categoría masculina, mientras que Flavia Lanza se consagró ganadora en la femenina. Ambos deportistas tendrán la posibilidad de correr en la ciudad sede de la Bimbo Global Race 2026.

El podio de los hombres se completó con Gonzalo Gervasini y Óscar Cáceres en segundo y tercer lugar, respectivamente, mientras que el de las mujeres tuvo en segundo puesto a Lucía Batista y en el tercero a Betina Albín.

Por su parte, la categoría de corredores en silla de ruedas tuvo como vencedores a Javier González, Juan Manuel Santos y Guillermo Curcio. En la de no videntes ganaron Jorge Albarracín y Laura Paipo.

Ph Alvaro Portillo-266

Bajo el lema “Compartimos lo bueno", Grupo Bimbo donó 20 rebanadas de pan por cada corredor al Banco de Alimentos del Uruguay, totalizando así 100.000 rebanadas, destinadas a comunidades vulnerables del país.

Ph Alvaro Portillo-248

A su vez, el Centro Deportivo Enfoque dirigió parte de lo recaudado a la Fundación Rostros, que trabaja para la rehabilitación de pacientes con mutilaciones faciales.

scotti y venegas

La edición local de la carrera con causa más grande a nivel mundial formó parte del calendario oficial de la Confederación Atlética del Uruguay (CAU) y atravesó el Parque Batlle. Un gran diferencial de esta edición fue que, por primera vez, se incluyó la pista oficial de atletismo “Darwin Piñeyrúa” dentro del recorrido, brindando a los participantes la posibilidad de correr en el lugar más emblemático del atletismo nacional.

Ph Alvaro Portillo-107c

Esta jornada de ejercicio al aire libre, entre amigos y en familia, tuvo la presencia del primer secretario de la Embajada de México, Andrés Ruíz y autoridades de la Secretaría Nacional de Deportes y la Confederación Atlética del Uruguay.

Además de la carrera 5k, se celebró una de 1 kilómetro para niños y niñas de 6 a 11 años, que también fueron protagonistas de la jornada solidaria, corriendo acompañados de un adulto responsable.

Ph Alvaro Portillo-248

Este 2025, la Bimbo Global Race se celebró en otras 29 ciudades, alcanzando a 23 países alrededor del mundo, que fueron Canadá, Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Colombia, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Reino Unido, España, Rumania, Portugal, India, China, México y Uruguay.

“Es un orgullo ver cómo esta carrera sigue inspirando a más personas, familias y generaciones a moverse, a disfrutar y a dar lo mejor de sí, al mismo tiempo que ayudan a quienes más lo necesitan", sostuvo Nelson Venegas, gerente general de Bimbo Uruguay. "Lo que vivimos hoy nos motiva a seguir generando espacios donde el deporte, la salud y la solidaridad se encuentren", agregó.

En Bimbo reafirmamos nuestro compromiso con las comunidades en las que estamos presentes y con la construcción de un futuro donde cada acción tenga un propósito real En Bimbo reafirmamos nuestro compromiso con las comunidades en las que estamos presentes y con la construcción de un futuro donde cada acción tenga un propósito real

Con esta nueva edición, Grupo Bimbo renueva su compromiso con ayudar a quienes más lo necesitan en los distintos territorios en los que opera, en línea con su propósito de Alimentar un Mundo Mejor.