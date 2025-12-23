¿Por qué la Navidad cambió del 6 de enero al 25 de diciembre?

El próximo jueves 25 de diciembre, la mayoría de los países de Occidente celebrarán una nueva Navidad . Sin embargo, pocos conocen que originalmente esta festividad litúrgica se celebraba cada 6 de enero

Conocida hoy como la "Navidad Antigua" , la jornada designada para rendir homenaje al nacimiento de Jesús según el calendario juliano, desapareció como consecuencia de la transición al calendario gregoriano efectuado a fines del siglo XVI por el Papa Gregorio XIII , aunque en Armenia aún parmanece la tradición.

La historia de la Navidad en Armenia se remonta al siglo IV en Roma . En los inicios del cristianismo, el nacimiento de Jesús se celebraba el 6 de enero, mientras que el 25 de diciembre se destinada a la festividad pagana en honor al Sol Invicto, introducida a la sociedad a través del culto al fuego.

Cuando Roma adoptó el cristianismo, la Iglesia decidió que la mejor forma de que se acepte la nueva religión, en lugar de combatirlo o prohibirlo, sería modificar la fecha del nacimiento de Cristo del 6 de enero por el 25 de diciembre.

Las Iglesias orientales por no aceptar el calendario propuesto por el papa Gregorio XIII, aún usan el cronograma juliano y por lo tanto la Navidad la celebran el 25 de diciembre.

¿Por qué Uruguay no celebra la Navidad?

Desde 1919, Uruguay no reconoce el feriado de Navidad y tampoco el Día de Reyes, la Semana Santa ni el Día de la Virgen. Estas fechas se siguen celebrando, y en grande, pero en el calendario oficial tienen otras denominaciones: la Navidad es el Día de la Familia, el Día de Reyes es el Día de los Niños, la Semana Santa es la Semana de Turismo y el Día de la Virgen es el Día de las Playas.

Puntos destacados de la Navidad en Uruguay: