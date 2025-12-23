Dólar
CELEBRACIONES

¿Por qué la Navidad cambió del 6 de enero al 25 de diciembre?

Conocida como la Navidad Antigua, la jornada fue designada para celebrar el nacimiento de Jesús según el calendario juliano.

23 de diciembre 2025 - 13:54hs
Navidad 6 de enero

El próximo jueves 25 de diciembre, la mayoría de los países de Occidente celebrarán una nueva Navidad. Sin embargo, pocos conocen que originalmente esta festividad litúrgica se celebraba cada 6 de enero

Conocida hoy como la "Navidad Antigua", la jornada designada para rendir homenaje al nacimiento de Jesús según el calendario juliano, desapareció como consecuencia de la transición al calendario gregoriano efectuado a fines del siglo XVI por el Papa Gregorio XIII, aunque en Armenia aún parmanece la tradición.

¿Por qué Armenia celebra la Navidad cada 6 de enero?

La historia de la Navidad en Armenia se remonta al siglo IV en Roma. En los inicios del cristianismo, el nacimiento de Jesús se celebraba el 6 de enero, mientras que el 25 de diciembre se destinada a la festividad pagana en honor al Sol Invicto, introducida a la sociedad a través del culto al fuego.

Cuando Roma adoptó el cristianismo, la Iglesia decidió que la mejor forma de que se acepte la nueva religión, en lugar de combatirlo o prohibirlo, sería modificar la fecha del nacimiento de Cristo del 6 de enero por el 25 de diciembre.

Las Iglesias orientales por no aceptar el calendario propuesto por el papa Gregorio XIII, aún usan el cronograma juliano y por lo tanto la Navidad la celebran el 25 de diciembre.

¿Por qué Uruguay no celebra la Navidad?

Desde 1919, Uruguay no reconoce el feriado de Navidad y tampoco el Día de Reyes, la Semana Santa ni el Día de la Virgen. Estas fechas se siguen celebrando, y en grande, pero en el calendario oficial tienen otras denominaciones: la Navidad es el Día de la Familia, el Día de Reyes es el Día de los Niños, la Semana Santa es la Semana de Turismo y el Día de la Virgen es el Día de las Playas.

Puntos destacados de la Navidad en Uruguay:

  • En 1919 Uruguay eliminó las fiestas religiosas de sus calendarios, sin quitar algunos de los días festivos.
  • La separación entre el Estado Uruguayo y la Iglesia católica provocó cambios que, tras más de 100 años, todavía se mantienen.
  • El 25 de diciembre sigue siendo feriado, aunque recibe la denominación de "Día de la Familia".

Navidad

