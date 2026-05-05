Maldonado da un paso histórico: qué cambia con el primer servicio de medicina nuclear del este que inauguró el Sanatorio SEMM Mautone

El Sanatorio SEMM Mautone , en asociación con el Servicio de Medicina Nuclear Maldonado , puso en funcionamiento un servicio de alta complejidad clave para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de múltiples patologías.

La puesta en marcha de este servicio representa un paso decisivo en la descentralización de la medicina de alta complejidad en Uruguay, ya que permitirá que pacientes de Maldonado y de otros departamentos de la región puedan acceder a estudios y tratamientos avanzados sin necesidad de trasladarse a Montevideo.

En ese sentido, el director del sanatorio, Gustavo Rodríguez, subrayó que el objetivo central es “seguir acercando medicina de calidad a los socios y a todos los usuarios y residentes, independientemente de su cobertura asistencial” , y remarcó que hasta ahora “estos estudios se tienen que hacer en Montevideo, lo que implica traslados que en algunos casos llevan más de un día”.

Rodríguez destacó además el impacto directo en la experiencia del paciente: “Poder hacérselo cerca de su lugar de residencia facilita mucho la atención y permite transitar la enfermedad con mejor acompañamiento familiar”.

En la misma línea se expresó la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, que participó de la inauguración del servicio, realizada el jueves 30 de abril. “Es una muy buena noticia que se planifique en una región que ha crecido tanto y que necesita seguir fortaleciendo su capacidad asistencial”, sostuvo la secretaria de Estado.

Miguel Abella, Cristina Lustemberg, Gustavo Rodriguez, Lucia Vidal Miguel Abella, Cristina Lustemberg, Gustavo Rodríguez, Lucía Vidal.

Además, la jerarca destacó que ya existen instancias de articulación entre el sector privado y el público para optimizar recursos y ampliar el acceso. “Ya hay conversaciones entre esta institución y ASSE para complementar acciones y lograr que quienes viven en Maldonado y en toda la región este puedan acceder a atención de máxima calidad cerca de su lugar de residencia”, afirmó Lustemberg.

El nuevo servicio cuenta con tecnología de última generación y funciona bajo estrictos protocolos de calidad, seguridad radiológica y rigor científico. La medicina nuclear cumple un rol fundamental en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades, especialmente en áreas como la oncología, la cardiología y la neurología, favoreciendo abordajes más precisos, oportunos y personalizados. “Se trata de estudios orientados a problemas cardiovasculares, oncológicos e incluso algunos tratamientos específicos”, explicó Rodríguez.

El centro es el único de estas características en el este del país, lo que extiende su alcance más allá de Maldonado. “No solo se van a beneficiar nuestros socios o los habitantes del departamento, sino también personas de toda la región, como Rocha, Lavalleja o Treinta y Tres”, señaló el director de SEMM Mautone, quien además planteó la importancia de avanzar en acuerdos de complementación con otros prestadores de salud, tanto públicos como privados.

Este proyecto surge de una alianza estratégica entre el Sanatorio SEMM Mautone y el Servicio de Medicina Nuclear Maldonado, que aporta su expertise técnico en la realización de los estudios. “Ellos son especialistas en medicina nuclear y vienen trabajando en este proyecto desde hace varios años. Su concreción implicó cumplir con múltiples exigencias y protocolos necesarios para garantizar buenas prácticas”, indicó Rodríguez.

Las expectativas en torno al nuevo servicio son altas. “Es el primer centro de la región y una tecnología de uso frecuente. Poder brindarla fuera de Montevideo es muy importante para nosotros”, afirmó el director.

El acto inaugural contó con la presencia de autoridades nacionales y departamentales. Además de la ministra de Salud Pública, estuvo presente el intendente de Maldonado, Miguel Abella, junto con representantes del sistema de salud, equipos técnicos y profesionales, colaboradores del sanatorio e invitados especiales que celebraron este logro.

Gustavo Rodriguez, Cristina Lustemberg, Lucia Vidal, Jorge Vidal Gustavo Rodriguez, Cristina Lustemberg, Lucia Vidal, Jorge Vidal.

Finalmente, Rodríguez subrayó el valor simbólico de esta inauguración, que se da en el marco del 50° aniversario de la institución. “Estos aniversarios son un punto de inflexión: permiten mirar la historia, pero también proyectarnos hacia adelante como un actor de primer nivel en el sistema de salud”, concluyó.