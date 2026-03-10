Ministerio de Ambiente: Solicitud de Autorización Ambiental Previa

MINISTERIO DE AMBIENTE
Comunicación de Proyecto
Viabilidad Ambiental de Localización
MANIFIESTO
Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de Juncal 1385 piso 7, por el término de 10 días hábiles a partir del día inmediato siguiente a la presente publicación, la Comunicación de Proyecto con Viabilidad Ambiental de Localización presentada por CROXFER S.A. para su proyecto de planta de clasificación y recuperación de residuos categoría II a ubicarse en camino Cepeda esquina camino Oncativo, padrón suburbano 60628 del municipio F del departamento de Montevideo.
El proyecto consiste en la instalación de una planta de clasificación, recuperación y
Acondicionamiento de residuos categoría II de actividades comerciales e industriales destinando los reciclables a valorización, y los residuos no reciclables a disposición final en relleno sanitario. Se proyecta una capacidad máxima de procesamiento de 300 ton/día.
La Comunicación de Proyecto también se encuentra disponible en la página de internet: https://www.ambiente.gub.uy/oan/manifiestos/.
En el plazo indicado, quienes así lo estimen conveniente podrán formular por escrito, tanto en las oficinas de Juncal 1385 piso 5 como en el sitio web indicado en el párrafo precedente, las apreciaciones que consideren pertinentes.
Montevideo, 6 de marzo de 2026