Ministerio de Ambiente: Solicitud de Autorización Ambiental Previa

Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de Juncal 1385 piso 7, por el término de 10 días hábiles a partir del día inmediato siguiente a la presente publicación, la Comunicación de Proyecto con Viabilidad Ambiental de Localización presentada por CROXFER S.A. para su proyecto de planta de clasificación y recuperación de residuos categoría II a ubicarse en camino Cepeda esquina camino Oncativo, padrón suburbano 60628 del municipio F del departamento de Montevideo.

El proyecto consiste en la instalación de una planta de clasificación, recuperación y

Acondicionamiento de residuos categoría II de actividades comerciales e industriales destinando los reciclables a valorización, y los residuos no reciclables a disposición final en relleno sanitario. Se proyecta una capacidad máxima de procesamiento de 300 ton/día.

La Comunicación de Proyecto también se encuentra disponible en la página de internet: https://www.ambiente.gub.uy/oan/manifiestos/.

En el plazo indicado, quienes así lo estimen conveniente podrán formular por escrito, tanto en las oficinas de Juncal 1385 piso 5 como en el sitio web indicado en el párrafo precedente, las apreciaciones que consideren pertinentes.

Montevideo, 6 de marzo de 2026