¿Por qué las decisiones de JD Vance moldean la geopolítica mundial?

Vance integró el movimiento "Nunca Trump" durante las elecciones de 2016, siendo inicialmente un opositor al magnate. Sin embargo, durante la primera presidencia de Trump, su postura evolucionó y se convirtió en uno de sus aliados más cercanos. En 2022, al entrar en la carrera por el Senado, se disculpó públicamente con Trump y cambió de posición, consiguiendo así el respaldo del expresidente para el Congreso. En el Senado, ha sido un voto conservador confiable para el expresidente, respaldando políticas económicas populistas y ganando volumen como uno de los mayores escépticos del Congreso respecto de la ayuda a Ucrania. Hoy, Vance es considerado uno de los principales contendientes de cara a las próximas primarias del Partido Republicano en 2028.

La relevancia de Vance en la geopolítica se manifiesta en varios frentes. Es un defensor vocal de la agenda de "Estados Unidos Primero" y el nacionalismo económico, lo que refuerza la postura de la administración Trump en renegociar tratados comerciales y priorizar la manufactura interna. Su pensamiento crítico hacia la globalización tradicional y su escepticismo sobre ciertas alianzas internacionales influyen directamente en la política exterior estadounidense, empujando a una revisión de los compromisos de Washington en el escenario mundial.

Vance ha jugado un papel visible en la diplomacia de la administración Trump, participando en encuentros de alto nivel y, como vimos, incluso en tensas negociaciones como las relativas a la invasión rusa de Ucrania. Su presencia en la acalorada discusión en vivo con el presidente Zelenski, junto a Trump, es prueba de su implicación directa en cuestiones de seguridad y conflictos internacionales, actuando como un complemento o incluso un contrapeso en las interacciones presidenciales.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cgqvkywnq7no Trump y su vicepresidente, JD Vance, se han mostrado frustrados con Zelensky. Getty Images

El primer gran discurso en el extranjero de Vance, en la Conferencia de Seguridad de Múnich a mediados de febrero pasado, tomó por sorpresa a muchos. En lugar de centrarse en la guerra que asola Ucrania, aprovechó su debut en la escena internacional para reprender a los países aliados en materia de inmigración y libertad de expresión, sugiriendo que la clase dirigente europea era antidemocrática. Los acusó de ignorar la voluntad de sus pueblos y puso en duda los valores comunes que defendían junto a Estados Unidos: "Si tienen miedo de sus propios votantes, no hay nada que Estados Unidos pueda hacer por ustedes, ni ustedes pueden hacer nada por el pueblo estadounidense", advirtió. Fue una forma audaz y quizá inesperada de presentarse al mundo: enfadando a los aliados europeos. Días después, volvió a ser noticia en el centro de una fuerte polémica con el presidente ucraniano, al que acusó de ser desagradecido.

Para quienes han estudiado el ascenso de Vance, estos dos episodios no fueron sorpresa. El vicepresidente representa ahora a un ala intelectual del movimiento conservador que da expresión al trumpismo y, en particular, a cómo su mantra "Estados Unidos primero" se aplica más allá de sus fronteras.

Vance ha vuelto repetidamente sobre el tema de "Estados Unidos primero" -o quizás "los estadounidenses primero"- en sus discursos, trazando una línea entre lo que él critica como la ortodoxia económica y de la política exterior de Washington en el extranjero, frente a las luchas de la clase trabajadora estadounidense rezagada.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cgq9xvny4wdo La visita del vicepresidente JD Vance ha colocado a la base de Pituffik en el centro de la polémica por las ambiciones de Estados Unidos sobre Groenlandia. Getty Images

Además, su perfil le permite moldear la opinión pública y la base ideológica del Partido Republicano, lo que indirectamente afecta la percepción y el recibimiento de las políticas estadounidenses en el exterior. Su énfasis en temas culturales y sociales, como los derechos tradicionales, las preocupaciones sobre la inmigración y los valores conservadores, aunque de índole interna, tiene ecos en movimientos populistas de derecha en otras naciones, influyendo en el discurso transnacional sobre estos temas. Bautizado como católico en 2019, el candidato a la vicepresidencia de EE.UU. está en contra del derecho al aborto, si bien respalda la opinión de Trump de que el asunto debería dejarse en manos de cada estado para que lo decida.

Vance ha rechazado que simpatice con Putin. "Ni una sola vez he sostenido que Putin sea una persona amable y simpática", dijo el todavía senador en un discurso pronunciado en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2024. "No tenemos por qué estar de acuerdo con él. Podemos rebatirle y a menudo lo haremos", sostuvo. "Pero el hecho de que sea un mal tipo no significa que no podamos hacer diplomacia básica y priorizar los intereses de Estados Unidos".

https://www.bbc.com/mundo/articles/czvxklz72wzo Hace dos años, Vance decidió acercarse a Trump después de criticarlo. Getty Images

Sin embargo, Vance y Trump parecen tener una postura más abierta hacia Vladimir Putin. En opinión de Vance, poner fin rápidamente al conflicto en Ucrania no consiste solo en detener el gasto de miles de millones de dólares en ese país. Él mismo ha dicho que hay asuntos más importantes que Ucrania en los que Estados Unidos y sus aliados deben centrarse, concretamente la amenaza de China, país al que ha calificado de "nuestro rival más importante... durante los próximos 20 o 30 años". Las opiniones de Vance sobre Ucrania y su disposición a expresarlas públicamente generaron un momento dramático en los primeros días del segundo mandato presidencial de Trump, pero también ofrecieron una vívida ilustración de la ideología del vicepresidente, su prominencia en el gobierno Trump y cómo ve el lugar de Estados Unidos en el mundo.

Además, Vance es un vicepresidente que parece muy conectado con la cultura de internet. Es un usuario entusiasta de X, donde a menudo se mete directamente en las discusiones en lugar de utilizar la red social, como hacen muchos políticos, como una plataforma para hacer anuncios. También ha aparecido frecuentemente en podcasts de extrema derecha.