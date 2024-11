'The Guardian' dejará de publicar en X al considerarla una red "tóxica"

¿Qué llevó a The Guardian a tomar esta decisión respecto a X?

The Guardian citó un ambiente de creciente toxicidad en X, donde proliferan contenidos asociados con discursos extremistas y racistas, y cuestionó el rol de Elon Musk, propietario de la red, en moldear el discurso en la plataforma, especialmente durante momentos críticos como la reciente campaña electoral en Estados Unidos. Para el diario, los recursos invertidos en X ya no justifican los resultados obtenidos, lo que los llevó a considerar más beneficioso enfocar sus esfuerzos en redes y plataformas que permitan un ambiente más alineado con sus valores y objetivos periodísticos.

¿Qué papel juegan las redes sociales en la estrategia de distribución de noticias de The Guardian?

The Guardian reconoce la importancia de las redes sociales para alcanzar nuevas audiencias y difundir su contenido, pero aclara que no depende de la viralización en redes para sostener su modelo de negocio, ya que se financia principalmente a través del apoyo directo de sus lectores. Por esta razón, el medio considera viable prescindir de X como canal de distribución sin comprometer su alcance y relevancia.

¿Cómo afectará la decisión de The Guardian a sus lectores en X?

Aunque el periódico dejará de publicar en sus cuentas oficiales de X, los artículos de The Guardian seguirán estando accesibles en la plataforma, ya que los usuarios podrán continuar compartiéndolos de manera independiente. Además, el medio señala que es posible que ocasionalmente siga incorporando contenido de X en sus artículos cuando sea relevante para la información en tiempo real. Esto permite que los lectores que aún utilizan X tengan acceso a los contenidos de The Guardian, aunque no de forma directa desde su cuenta oficial.

Cómo sigue

La salida de The Guardian de X podría marcar el inicio de una tendencia entre otros medios de comunicación hacia una menor dependencia de redes sociales que no consideran seguras o éticas para su promoción.